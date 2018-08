Cs Cuenca anuncia que no apoyará los presupuestos de 2018

Jueves, 16 agosto 2018

@nos han fallado en dos ocasiones”

Cuenca | ELDIAdigital.es

Los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca no apoyarán los presupuestos municipales de 2018. Según ha explicado la portavoz de la formación naranja, María Jesús Amores, “porque Mariscal no ha ejecutado las partidas pactadas en 2017”.

“No podemos confiar una tercera vez en quienes nos han fallado en dos ocasiones”, ha expuesto Amores en referencia a los incumplimientos por parte del equipo de Gobierno respecto a los acuerdos alcanzados en 2015 para no impedir la investidura de Mariscal, y los cerrados el año pasado para apoyar los presupuestos.

Amores ha concretado que, entre otras, no se han ejecutado las partidas pactadas en 2017 para el arreglo de los parques infantiles y gerontológicos de la capital y sus pedanías, para establecer un sistema que controle el paso de vehículos por Carretería, para adecuar el servicio de transporte urbano a las necesidades reales de la ciudad en cuanto a líneas y frecuencia, o para la ejecución de un plan de bacheado con repercusión en toda la ciudad. Sobre este último punto, la portavoz ha explicado que “sólo se han asfaltado calles afectadas por la ORA como consecuencia de la mejora propuesta por la concesionaria en su oferta de adjudicación, sin que haya habido una inversión municipal adicional para intervenir en calles muy deterioradas”.

En relación a los acuerdos alcanzados en 2015 para no impedir la investidura de Mariscal, los ediles de la formación naranja han informado que restan por cumplir acuerdos como los que exigían una auditoría externa de la deuda del Ayuntamiento, la puesta en marcha de un plan integral de mantenimiento de la ciudad, la atención municipal a los ciudadanos una tarde a la semana, la apertura de los puntos de información turística del Auditorio y del Castillo los 365 días del año, la creación de una bolsa de vivienda social en cooporeación con otras entidades e instituciones, o la apertura del punto limpio de la avenida de los Alfares, entre otros.

Lejos de cumplir con los acuerdos de investidura, los ediles de Cs han señalado que “los presupuestos de 2018 van en contra de los mismos al duplicar la partida destinada a publicidad y propaganda, cuando el compromiso era reducirla de forma progresiva”. En relación a las cuentas de este año, han apuntado además que no prevén recursos para la urbanización del Cerro de la Horca, tal y como había anunciado el propio equipo de Gobierno.

Los ediles de la formación naranja desconfían de los argumentos de Mariscal al entender que “pretende hacernos ver que va hacer en nueve meses lo que no ha hecho en tres años de legislatura”. “No podemos dar otro cheque en blanco a quien ha demostrado una gran incompetencia para la gestión municipal, por mucho que nos tache de irresponsables ante la opinión pública por no apoyar los presupuestos. Irresponsable es el que no cumple con los acuerdos que firma, y el que no atiende la ciudad desde el primer día y sólo pretende hacerlo durante el año preelectoral”, ha aseverado Amores.

Por último, desde la formación naranja se ha cuestionado la idoneidad de convocar el Pleno extraordinario de presupuestos coincidiendo con las fiestas patronales, y con la secretaria y la interventora de vacaciones.