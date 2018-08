Concentración en Almansa de apoyo a los familiares del desaparecido a principios de mes

Jueves, 16 agosto 2018

La concentración se ha previsto para las 10.00 horas, en el claustro del Ayuntamiento de la localidad, y está convocada por la plataforma de búsqueda de Antonio, con el apoyo del Consistorio, reclamando la aparición de este joven, al que no se le ve desde "hace ya 15 días".

Los convocantes han hecho un llamamiento a los vecinos del municipio para que acudan a la concentración y ayudar a difundir esta desaparición y han anunciado que repartirán carteles con la fotografía del joven y el lema 'Se busca a Antonio', para que se distribuyan, por si alguien puede identificarlo y lograr saber su paradero.

La plataforma también añade que la familia no quiere hacer ninguna declaración para no entorpecer el trabajo de los cuerpos de seguridad, ya que recuerdan que la investigación "está abierta", pero insisten en la importancia de que participe la ciudadanía en este acto para que "la familia no se sienta sola".

Tanto la Guardia Civil, que en su cartel de búsqueda como en las redes sociales ha facilitado un número de teléfono (967340096) por si alguien puede aportar información, como la Policía Local de Almansa, han difundido también los detalles y la fotografía del joven de la localidad entre las redes sociales.

Antonio Martínez Pérez tiene 36 años, mide 1,70, tiene cabello corto, de color castaño, y ojos castaños. El día de su desaparición --informaba Almansa Emergencias en su perfil de redes sociales-- vestía camiseta de tirantes, pantalón corto y deportivas.