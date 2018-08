Leandro Gutiérrez abre la puerta grande de Las Cruces

Viernes, 17 agosto 2018

tauromaquia

Guadalajara | El Dia

Abrió Plaza Javier Adán, alumno de la escuela Taurina José Cubero, Yiyo. Quiere ser torero porque “es lo que más siento, lo que más me gusta”. El chaval no tuvo suerte. El novillo se partió el pitón derecho en un tropezón, algo que le forzó a quedarse corto por ese lado. VER UN MOMENTO DE LA FAENA. El joven novillero hizo lo que pudo, pero no tuvo con qué lucirse. “Cuando he empezado a desarrollar la faena, se ha vuelto más complicado y ha dado algún problema”, decía Adán después de llevarse algún revolcón. Varios pinchazos -mató de una media que exigió descabello- dejaron gris su faena. Escuchó palmas de una plaza que presentaba tres cuartos de entrada. VER JAVIER ADAN.

Alvaro Passalacqua, de la Escuela Taurina de Málaga, llegaba con mucha ilusión y ganas de demostrar su concepto del toreo en Sigüenza. El novillo, con más clase que el primero, permitió al chaval dejar detalles de sus aptitudes. VER UN MOMENTO DE LA FAENA. Mató con una casi entera, pero algo trasera, que le obligó a descabellar. “Ha sido un lujo torear en Sigüenza. Me he sentido bien y he intentado hacer las cosas lo mejor y más despacio posible”, decía Passlacqua. Mató de una estocada un poco tendida, aunque el chaval entró “derecho y para delante a matar”, explicaba. Se fue feliz con el público de Sigüenza, pero insatisfecho con su actuación. VER ALVARO PASSALACQUA.

Leandro Gutiérrez, alumno del CITAR de Guadalajara, fue el gran triunfador de la tarde. “Quiero llegar a lo más alto”, decía antes de vestirse, algo que demostró en la arena. Le hizo una faena extraordinaria a un novillo complicadísimo, de esos que no quieren saber nada dela lidia. Por el pitón izquierdo no tenía un pase. Pero, Gutiérrez, con la mano derecha, le hizo embestir. Estuvo fantástico con un toro con mucho genio, con muchas dificultades, en una faena con emoción. VER UN MOMENTO DE LA FAENA. “El novillo se colaba por ambos pitones, pero al final, por el derecho, se ha entregado y lo he sometido. Me quedo con el conjunto de la faena, con las ganas que le he puesto”, decía orgulloso el chaval. El colombiano sabía que tenía el triunfo en su mano, y no se lo dejó escapar con la espada. “Ser torero es lo que más me gusta, mi pasión desde los doce años”. VER LEANDRO GUTIERREZ.

Cerró plaza Jesús Moreno, de la Escuela Taurina de Albacete. “La de Sigüenza es una cita muy importante para demostrar que quiero ser torero”, decía antes de empezar. El muchacho demostró estilo, ante el mejor novillo de la tarde. En la espada, se dejó la segunda oreja. VER UN MOMENTO DE LA FAENA. “Me voy contento de Sigüenza, doy las gracias a la afición por esta tarde extraordinaria. La faena ha ido poco a poco, de menos a más, el novillo ha respondido y me he ido acoplando a él”, decía al terminar. Moreno quiere ser torero porque “aunque es la profesión más difícil del mundo, también es la más bonita a la vez. VER JESUS MORENO. Presidió el festejo la concejala del Ayuntamiento de Sigüenza, Charo Toro.