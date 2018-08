EL JAÉN DEL ABUELO (Juan Afán Muñoz)

Domingo, 19 agosto 2018

OPINIÓN - Cartas al Director | ELDIAdigital.es

Jaén, el Sur y sin Cinema paradiso interior, aqui mandan los otros, en nombre de la rosa y con cantos de sirena, asi consiguen los votos del PER y estómagos agradecidos para el viaje a ninguna parte, esto es lo que hay o nos espera vente a Alemania Pepe.



En los pueblos paro, los lunes al sol y folclore de Santos inocentes sin salir de la noche más oscura.

Somos granero de votos para que todos los hombres del presidente y la casta Susana con su gestión acrecienten la cada vez mayor desigualdad entre las regiones de España, nosotros a la cola sólo aportamos votos.

Tenemos muchas asignaturas pendientes, hay que ir deprisa deprisa, a llenar el Museo ÍBERO, poner en marcha el tranvía, trenes dignos a Granada, Málaga, etc. Autovía con el Levante y Sierra Sur, dar vida y adecentar el casco histórico, la prometida ciudad sanitaria. Poner en valor el patrimonio de marroquíes, atraer inversiones e industria, etc, etc.



Somos una tierra de cine, estamos hartos de volver a empezar y ya no nos conformamos con que Amanece que no es poco.