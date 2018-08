El FS Talavera carga las piernas antes de afrontar sus primeros test amistosos

Lunes, 20 agosto 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 12:30 |

Primera semana de entrenamientos concluida para el Soliss Fútbol Sala Talavera, quien de la mano de su técnico, Raúl Aceña, hace una valoración de esta vuelta los entrenamientos del conjunto talaverano en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ de Talavera de la Reina. El entrenador aprueba con buena nota estas cinco primeras sesiones del nuevo curso: “Valoramos muy positivamente esta primera semana. Los jugadores nuevos se han adaptado muy bien, es lógico que la carga de trabajo ahora mismo es muy alta y ahora estamos en fase de asimilar los conceptos que teníamos de otras temporadas”.

“Lo más importante es que los nuevos han entrado con buen pie tanto en el vestuario como en la pista. Ahora estamos en periodo de mejora y asimilando todos los conceptos, tanto técnicos como tácticos, incluso de comportamiento y actitudes en el primer equipo”, añade al respecto. Durante estos días el conjunto cerámico intercaló sesiones de pista con sesiones de exteriores, en una pretemporada en la que se busca salir de la monotonía y ‘salvar’ las altas temperaturas: “Se puede hacer de muchas maneras, la verdad es que hace mucho calor ahora. El día que hemos salido fuera de pista los jugadores lo han agradecido. Haces un trabajo físico que se puede hacer dentro, pero que también se puede adaptar al exterior y así evitamos un poco reducir horas de calor en el pabellón”.

Quizá una de las notas importantes es que no ha habido lesiones y que los chicos llegaron con las pilas puestas: “Molestias físicas han habido, con alguna que otra sobrecargas. Es algo lógico después de un periodo de inactividad. También es verdad que no han venido totalmente inactivos del todo, pues se les ha preparado un trabajo específico para que no llegaran desde cero. Es un trabajo que complementa lo que hacemos en la pista”. Esas buenas sensaciones las palpa Raúl Aceña para quien “pasada esta primera semana de entrenamientos estamos muy contentos del desarrollo de la misma. Sin lugar a dudas estamos mejor que el primer día que vinimos a entrenar, que al final eso es lo que cuenta”.

Echando un vistazo al resto de rivales de la competición, el entrenador recuerda que esta Segunda División “es una categoría muy complicada. Un ejemplo es el rival de nuestra primera salida, Noia, un equipo que la temporada pasada descendió y que luego fue repescado por la renuncia de Puertollano. Esta temporada ha fichado muy bien, con jugadores de muchísima experiencia en Primera División y está haciendo dobles sesiones de entreno. Este es un dato que te dice de la calidad de esta Segunda División”.

“Tanto Betis, como Burela o Elche, y no me quiero dejar a ninguno por ahí, tienen grandes plantillas y luego están los filiales de Barça y ElPozo que no necesitan presentación, porque ya sabemos todos de lo que son capaces. Tampoco nos olvidemos de Manzanares, que ha hecho una plantilla muy importante”, añade sobre otros de los oponentes con los que tendrá que lidiar el conjunto de Talavera de la Reina. Raúl Aceña recuerda que “nosotros aterrizamos con mucha humildad en esta Segunda División, tratando de conseguir cuanto antes nuestro objetivo, que no es otro que la permanencia y ojalá que lo consigamos pronto para poder seguir disfrutando de esta Segunda División.