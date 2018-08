LOS PUENTES (Por Eduardo Martínez Rico)

Domingo, 19 agosto 2018

BLOGS | Eduardo Martínez

​Estoy pasando unos días, ya bastantes días, en Pontedeume, el pueblo de mi padre, en A Coruña (Galicia, España). Este pueblo, bellísimo, en un enclave privilegiado, tiene tres puentes. Me acuerdo que mi tía María Ángeles Martínez, misionera y escritora, escribió un cuento titulado “Los tres puentes”, inspirado en estos tres puentes.

Pero yo hoy no quiero hacer un cuento, quiero hacer una reflexión.

Cuando voy por el Puente de Piedra de Pontedeume pienso en el puente, y en la idea de puente. Miro a mi alrededor, además, y observo el Puente de Hierro, diferente, pero también hermoso, y el puente de la autopista, de la Ap-9, de hormigón, sobre el río Eume. Este puente, con el tiempo, se ha adaptado al entorno, y tal vez también la Naturaleza se ha adaptado a él.

Me acuerdo de que cuando lo construyeron a todos, o a casi todos, nos pareció un espanto. Pues bien, a mí ya no me lo parece. Me gusta incluso.

Pero yo pienso en los puentes, en el concepto de puente, en lo que son los puentes en nuestra vida, en lo que significa un puente, en su función.

Corro por el paseo marítimo y pienso. Camino por el puente de piedra y pienso.

Estoy en la playa y miro el Puente de Hierro. Y pienso.

Un puente es muy importante, importantísimo. Conecta, une, ahora mucho tiempo, muchísimo. Es imprescindible.

​Lleva mucho trabajo construir un puente. Yo me imagino a los ingenieros trabajando, a los obreros trabajando, todo el material que se necesita para construir un puente… Y todo el saber. Y la preparación, larga, muy esforzada, que deben tener los técnicos que participan en la construcción del puente.

Nos parece normal atravesarlo, o que lo atraviesen los trenes, o los coches… pero es un milagro, un milagro de los hombres, del saber y del esfuerzo de los seres humanos.

Los puentes unen tierras y unen personas. Gracias a ellos se producen muchas acciones, muchísimas, que si no no se producirían. Los puentes son mágicos, pero de verdad, son de verdad, de una magia real.

Todo lo maravilloso que no conocemos puede parecer mágico. Y así, tal vez, es la magia. Quizá no comprendemos el arte de un gran pintor sin conocerle a él mismo, sin conocer su formación, su forma de ser, su trayectoria, su práctica.

Construir un puente debe de ser algo grandioso. Ya lo es cruzarlo… imaginaos hacerlo.

Pero muchas veces pienso que las personas también podemos ser puentes. Puentes entre las propias personas, puentes entre familias, entre culturas, entre muchas cosas.

Las personas nos movemos, con nuestra personalidad, -también con nuestros defectos-, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos aprendido, y tratamos a otras personas. Viajamos, trabajamos, escribimos…

​Sí, podemos ser puentes. De hecho lo somos, en mayor o menor medida. A veces llama más la atención, a veces menos.

Todo esto pienso, a menudo, cuando veo los puentes de Pontedeume –también otros, fundamentalmente cuando viajo-, y creo que necesitamos puentes, metafóricos, simbólicos, figurados, pero tan importantes como los materiales.

Sin ellos estamos perdidos, desconectados, aislados, en todos los órdenes, en el trabajo, en la vida, en lo puramente humano.