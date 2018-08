Charo López recoge el Premio Celestina en el XX Festival en La Puebla de Montalbán

Domingo, 19 agosto 2018

Su delegada en La Puebla de Montalbán de la Junta local de dicha Asociación, Mari Sol Cangas, agradeció a todos los pueblanos su generosidad.



Por su parte la alcaldesa de la localidad, Soledad Frutos del Valle, agradeció a “todos los pueblanos su trabajo durante más de 20 años para que hoy nuestro festival esté donde está. Es un referente en Castilla-La Mancha gracias al corazón de los pueblanos, verdadero artífice de este Festival y es gracias a ellos, a su esfuerzo, al amor por la cultura y su generosidad, lo que hará posible que llevemos más alto el legado de nuestro ilustre vecino Fernando de Rojas y poco a poco La Puebla de Montalbán sea un referente a nivel nacional”. “Ayer pudimos disfrutar una vez más de Arte, con mayúsculas”, apuntalaba la alcaldesa.



Premio Celestina Charo López: “Me llena de gozo y de orgullo”

La afamada actriz española Charo López recogió en esta XX Edición el prestigioso Premio Celestina 2018. Fue ella la encargada de interpretar unos fragmentos de la obra universal La Celestina, intercalados con piezas operísticas de la mano de la soprano Ana Lucrecia García, el barítono Luis Santana, la mezo-sorano Beatriz Gimeno y el pianista Antonio López Serrano.

Charo López señaló cómo a través del director Yayo Cáceres y Tato Álvaro se cruzó la posibilidad de interpretar La Celestina en el Teatro Español con una adaptación -“Ojos de agua”- de La Celestina “con la que lloré mucho, me emocioné mucho, disfruté mucho y tuve una de mis mejores experiencias teatrales de mi carrera”. Hoy he tenido la inmensa suerte de venir a La Puebla a interpretar la Celestina de Soledad Puertolas y de recibir este premio, que para mi me llena de gozo y de orgullo”.





El acto inaugural del Festival Celestina fue sin duda tan solo un ejemplo de la calidad artística del Festival, que sumará a las más de 135 representaciones de teatro bajo tierra, música, conferencias y otras actuaciones que tendrá lugar hasta el 26 de agosto.

En reconocimiento de todo este esfuerzo, recientemente Correos S.A. ponía en circulación el sello del Festival Celestina de La Puebla de Montalbán “permitiéndonos entrar en los hogares de millones de personas, de dentro y fuera de España en los franqueos postales”, matizaba la alcaldesa.



Plantel artístico sin parangón y ovación y público en pie

Las Arias de Amor en torno a la celestina fueron interpretadas anoche por la gran soprano Ana Lucrecia, protagonista esta temporada “Aida” de Verdi en el Teatro Real de Madrid, junto al barítono Luis Santana, la mezo-soprano Beatriz Gimeno y al piano Antonio López Serrano. Una actuación que levantó de sus butacas al público en distintas ocasiones y que se cerró con una ovación de largos minutos para los artistas, también, y como no podía ser de otra manera, para Charo López.

Ana Lucrecia ha cosechado numerosos éxitos durante su carrera profesional, entre los que se incluyen ‘Don Carlo’ en Frankfurt y en la Deutsche Oper Berlin; ‘Mefistofele’ en Valencia y ‘Attila’ en La Scala de Milán y las Termas de Caracalla de Roma, entre otros.

Por su parte, la afamada actriz española cuenta en su currículum, entre otros, con el Premio Fotogramas de Plata en 2014, destacan obras de teatro, películas y series de televisión de grandes éxitos como Ojos de Agua, La Celestina (2014-2015); Los Gozos y las Sombras (1980), Cuéntame (2016) y Pasajes de vida (2015).

Novedades Celestina 2018

Paro el festival es mucho más. Desde hoy hasta el próximo 26 de agosto, más de 135 representaciones y 200 actores colmarán La Puebla de Montalbán de espectáculos, teatro, música y cultura en memoria del bachiller e hijo de esta localidad toledana, Fernando de Rojas.

Entre las novedades de este año destacan las nuevas representaciones que se llevarán a cabo en las famosas y populares cuevas de La Puebla, concretamente, “Más Vale Maña”, “El Burlador”, “Las aceitunas”, “La isla” y “Caravana de sonrisas”. Se trata de un total de once obras en las cuevas que tendrán lugar los sábados y los domingos 18 y 19, 25 y 26 de agosto en horario de mañana y tarde.

Por otro lado, los vecinos y los visitantes podrán disfrutar el día 24, viernes, de la actuación de la compañía de teatro Morboria con su obra “El lindo Don Diego”, y el día 26 del espectáculo “Nuevo amanecer” de Ángel Martínez.

En resumen, La Puebla de Montalbán ofrecerá más de 135 actuaciones a los vecinos y visitantes en su vigésima edición; obras de teatro, espectáculos de danza, música, conferencias, talleres, y un mercado medieval renovado, entre otras actividades para todos los públicos, también para el infantil, durante nueve intensos días.