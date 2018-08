CCOO conciencia a los trabajadores de la hostelería de Cuenca sobre sus derechos laborales

Lunes, 20 agosto 2018

durante las fiestas

Cuenca | ELDIAdigital.es

Así lo ha indicado la secretaria general de CCOO-Cuenca, María José Mesas, que ha participado en el reparto de folletos junto al responsable provincial de CCOO-Servicios, Miguel Ángel Cubillo. La acción se enmarca en la campaña que está llevando a cabo este verano CCOO en los sectores de Hostelería y Comercio, con los lemas 'No se lo pongas en bandeja. No rebajes tus condiciones laborales'.

"Desde CCOO, que ostenta más del 80% de la representatividad del sector hostelero de Cuenca, venimos observando desde hace tiempo que el principal problema en la Hostelería es la prolongación de jornadas a base de horas extras no declaradas y no remuneradas. A esto se añade el trabajo nocturno y en festivo, que el empresario exige, pero que demasiado a menudo y en demasiados casos no retribuye según convenio", ha indicado Cubillo, según ha informado en nota de prensa el sindicato.

"Es imprescindible que los empresarios respeten los convenios y que los trabajadores y trabajadoras tomen conciencia de la necesidad de conocer sus derechos y de organizarse de forma colectiva a través del sindicato para avanzar en la conquista de derechos y salarios que la crisis económica se llevó por delante. Con los buenos datos de incremento de aumento de visitantes y pernoctaciones en la provincia de Cuenca, ya no hay excusas", ha insistido.

Y es que CCOO ve necesario mejorar la contratación, que sigue siendo "muy precaria", y apostar por un "sector moderno y competitivo", siendo para ello necesario contar con "empresarios y trabajadores con una formación adecuada y permanentemente actualizada".

"Para ello es necesario respetar las jornadas laborales, los periodos de descanso entre jornadas, sin prolongaciones continuadas y no remuneradas, el abono de las horas nocturnas y de los días festivos según lo estipulado. Sólo con unas condiciones laborales dignas se puede ofrecer un servicio de calidad y profesional", defienden desde CCOO.