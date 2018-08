Albacete participará en el proyecto europeo 'Empoderando a la Juventud'

Lunes, 20 agosto 2018

e desarrollará en Lituania y España

Albacete | ELDIAdigital.es

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de un proyecto en el que se trabaja en común por las concejalías de Promoción Económica y Juventud, participando como socio colaborador. Un proyecto en el que participarán once países europeos, desarrollándose entre el 9 y el 16 de septiembre en Lituania y el 20 y el 27 de octubre en España.

'Empowering You(th)-Your only limit is You' es un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ que surge del convencimiento de que trabajar con la juventud es crucial para el desarrollo de sus capacidades y para colaborar en que tengan una transición a su vida adulta con éxito en todos los ámbito.

Desde 2005, el Centro Joven Municipal acoge un Centro de Información perteneciente a la Red Europe Direct de la Comisión Europea mediante la firma de un convenio por el que el Ayuntamiento de Albacete recibe cerca de 25.000 euros anuales con los que contribuir a la transmisión de las diferentes políticas europeas que se traduce en derechos y oportunidades para nuestros jóvenes. El último convenio se firmó en el año 2017 y tendrá vigencia hasta el año 2020.

En el Ayuntamiento de Albacete, según ha dicho la edil, son "conscientes de que se debe actuar desde diferentes planos de forma coordinada con el fin de conseguir mejores resultados que repercutan eficazmente en los jóvenes y por ese motivo son dos las concejalías implicadas y directamente vinculadas con el progreso de los jóvenes, la de Juventud y la de Empleo y Promoción Económica".

FASES DEL PROYECTO

La primera fase del proyecto tendrá lugar en Lituania y se centrará en el tema de 'Qué es el trabajo en Juventud' y permitirá a los participantes la toma de conciencia de las diferencias entre los distintos grupos de jóvenes, identificar la importancia y el rol de los trabajadores que trabajan con la juventud, aprender a tender puentes que solventen diferencias entre grupos heterogéneos y además, se especializarán en temas de liderazgo y en observación de técnicas dirigidas a explorar e investigar todo tipo de perfiles de jóvenes en especial de aquellos con menos oportunidades.

La segunda fase tendrá lugar en España, y sobre la base de los conocimientos adquiridos previamente, se profundizará en los beneficios de actividades como los intercambios juveniles y el Servicio de Voluntariado Europeo, dado que no son pocas las investigaciones europeas que demuestran que los intercambios juveniles son iniciativas muy eficaces para promover el encuentro entre diferentes culturas y conectarlas entre sí.

El desarrollo de los encuentros formativos está financiado por la Unión Europea dentro de la subvención concedida a la entidad promotora, Richter Foundation de Holanda correspondiendo al Ayuntamiento de Albacete como entidad participante asumir los gastos de desplazamiento y manutención de sus representantes.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Albacete ha mostrado su apuesta por la formación integral de los jóvenes, por la movilidad juvenil y por la importancia del intercambio de información entre jóvenes de distintos países europeos a fin de compartir buenas prácticas y seguir construyendo nuevos proyectos europeos juntos.