... y el PP las tilda de "mediocres"

Lunes, 20 agosto 2018

FERIAS 2018

Toledo | ELDIAdigital.es

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Ignacio Jiménez, ha hecho balance de la Feria y Fiestas 2018 que se han celebrado hasta este domingo en la ciudad. "Lo que podría haber sido unas fiestas aceptables, se han quedado, otra vez más, en unas fiestas mediocres por la incapacidad demostrada de Tolón y su equipo de Gobierno".



El concejal 'popular' ha valorado "la escasa participación" que se ha producido en las diversas actividades programadas y ha puesto como ejemplo, entre otros, la escasa afluencia de público que se ha registrado en los dos conciertos del viernes y sábado realizados en el Recinto Ferial de La Peraleda, según ha informado el PP en una nota de prensa.



"La improvisación, la poca información y la falta de interés de sus concejales ha desmotivado a los toledanos a participar de una manera más activa en estas ferias y es que, presentar el programa a escasos días de las mismas, es un claro ejemplo de la falta de interés y desidia del equipo de gobierno en la programación para este año", ha añadido Jiménez.



Jiménez ha indicado que la falta de participación en el programa se ha visto en "que ni a las asociaciones vecinales se les ha consultado para poder incluir alguna de sus aportaciones que pudiesen realizar ni a los grupos políticos que se les citó pocos días antes del inicio de las Ferias y Fiestas, con el programa y el presupuesto ya cerrado".



TOLEDO A LA COLA DE LOS PRESUPUESTOS EN FERIAS PATRONALES



El concejal 'popular' ha ido reseñando los presupuestos de algunas localidades cercanas a la ciudad de Toledo, cuyos presupuestos son similares con muchísimas menos población de la que hay en Toledo, y ha puesto como ejemplo que mientras Toledo cuenta con más de 85.000 habitantes, el presupuesto no llega a los 140.000 euros.



Municipios como Los Navalmorales presupuestan 180.000 euros con 2.500 habitantes u Olías del Rey, con 7.760 habitantes, presupuestan 160.000 euros para sus fiestas, "o con nombrar una ciudad similar a Toledo como es Guadalajara, que tiene aproximadamente 500.000 euros para sus fiestas".



UNAS FERIAS Y FIESTAS SIN ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES



Jiménez ha comentado que son numerosos los jóvenes que se han puesto en contacto con el Grupo Municipal Popular para trasladar las quejas sobre la falta de actividades programadas para gente joven en el programa de fiestas. "No podemos entender como no se han programado actividades para este importante colectivo de la ciudad ya que suele ser el sector más participativo y así, al ser excluido, se ha visto reflejada en la baja participación en las actividades programadas al no contar con ellos", ha dicho.



Por todo ello, el edil 'popular' ha aseverado que "la alcaldesa Milagros Tolón vuelve a suspender respecto a la programación de fiestas puesto que presentó un programa escaso de presupuesto, nulo de actividades juveniles, sin participación de los vecinos y de los grupos políticos y con muy poca publicidad. Los toledanos no se merecen unas fiestas tan flojas como las que han programado el equipo de Gobierno, ya que Toledo necesita unas fiestas a la altura de la ciudad".



Para concluir, Jiménez ha lanzado "un mensaje de esperanza" a los toledanos, ya que estas han sido las últimas Feria y Fiestas programadas por Milagros Tolón y su equipo de Gobierno.