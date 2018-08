Éxito de participación en la Feria de Villarrobledo

Lunes, 20 agosto 2018

balance positivo

Albacete

Alberto González, acompañado por Trinidad Moyano, concejala de Cultura, y Juan Luis Iñiguez, concejal de Hacienda, se han mostrado muy satisfechos por la acogida que las actividades de feria han tenido entre los vecinos y visitantes durante estos días en la localidad.

Para Trinidad Moyano, la mejor valoración de esta feria la han hecho los propios vecinos, que han participado intensamente de las actividades programadas, tanto culturales como deportivas, dirigidas a todos los segmentos de población, por lo que desde el equipo de gobierno se hace una lectura muy positiva “porque la gente ha disfrutado de una feria intensa y completa”.

Ha destacado que la feria tuvo anoche un colofón inmejorable, con el concierto ofrecido por Serafín Zubiri y la banda Municipal de Música, a beneficio de las asociaciones de la localidad, que puso al público en pie, incidiendo en que esa gran respuesta se ha podido ver igualmente noche a noche tanto en el recinto Ferial como en Los Jardinillos Municipales, con las verbenas populares, continuación de la respuesta que los vecinos han dado también a las actividades que ese mismo escenario acogió, dentro del Verano Cultural.

La concejala de Cultura destacaba que se ha demostrado en la actual legislatura que cuando un equipo de gobierno cree en la cultura y el deporte, y que ambos suponen una inversión y no un gasto, “cuando se programan las cosas contando con los técnicos y trabajadores municipales, al final la gente responde como lo ha hecho estos días”.

Trinidad Moyano recordaba que detrás de esta feria ha habido mucha gente trabajando, agradeciendo la labor llevada a cabo a los trabajadores de las áreas de Cultura y Deportes, sin olvidarse de la tarea desarrollada también por áreas como jardines, Oficina Técnica, policía Local, Protección Civil, y la empresa FCC, encargada de que la zona del Ferial estuviese siempre en perfectas condiciones.

Por último apuntaba que ya han pasado a la historia las ferias tristes, “esas ferias en blanco y negro que tuvimos la anterior legislatura, y se ha demostrado con esfuerzo y trabajo, y contando con los trabajadores municipales se consiguen cosas como ha sido esta feria”.

Por su parte, en esta valoración, Alberto González quiso hacer extensivo el agradecimiento del equipo de Gobierno a los medios de comunicación que han dado cobertura a los eventos de pre-feria y feria, acercando así la información a los ciudadanos que, por diversas causas, no han podido pasar en persona por los mismos.

Ha querido también agradecer la labor de todos los integrantes del equipo de Gobierno, destacando la labor del concejal de hacienda, Juan Luis Iñiguez, responsable de obtener los recursos necesarios para que las actividades se puedan llevar a cabo, “algo que se ha hecho acorde al presupuesto presentado”.

Recordaba que, tal y como ya dijo en el pregón inaugural de estas fiestas, es la gente la que hace Villarrobledo, y que este equipo de Gobierno tiene un compromiso con la localidad, “que es estar antes, durante y después, en esta cuarta feria que nos ha tocado organizar”.

Alberto González abundaba en que ha sido una feria para todas las edades, que se ha organizado contando con las diferentes asociaciones y colectivos que integran la sociedad local, “como así nos debemos desde el gobierno municipal, al igual que se debe la oposición”.

En este punto señalaba, a tenor de unas críticas vertidas por el concejal de SPV, Mario de la Ossa en redes sociales, que no se puede utilizar a un colectivo para que le ayuden políticamente, “debe suceder al revés, y desde este equipo de gobierno se ayuda a los colectivos, porque es nuestra principal obligación. No se puede sacar rédito político a costa de otros, y por eso el presidente provincial de la asociación de desarrollo autismo ha tenido que pedir disculpas”.

Destacaba que la feria de Villarrobledo vuelve a ser referente en la comarca, porque no podía volver a pasar que fuese conocida por lo ocurrido en la pasada legislatura con el concierto de Leticia Sabater, que ante la escasa venta de entradas se tuvo que abrir las puertas al público, “porque una feria tiene que ser atractiva y divertida, y que al acabar la misma, como ahora hacemos, podamos sentir orgullo de Villarrobledo y su feria”.

Alberto González destacó algunos momentos importantes de esta feria, como el magnífico pregón ofrecido por Agustina Martínez, o el brillante recorrido de la Diana Institucional, que se acercó en su recorrido a los colectivos sociales, al santuario de la Patrona, a la sede de la Policía Local, y al Asilo-residencia Ntra. Sra. De la caridad, donde se vivieron momentos muy emocionantes para aquellas personas que no pueden salir a la calle, y han podido así disfrutar un rato de sus fiestas.

Criticaba el alcalde la poca presencia de los concejales de la oposición en las actividades de feria. Afirmaba que los integrantes del equipo de gobierno han estado presentes en todas las actividades tanto deportivas como culturales llevadas a cabo, algo que no han hecho los grupos de la oposición, que en muchos casos se han limitado a sacar fotos y subirlas a las redes sociales, haciendo ver que habían estado presentes, “y es importante que estén, porque representan a la ciudadanía, y no se puede decir que se está con los ciudadanos y luego no aparecer, pero eso será algo que tendrán que valorar los ciudadanos dentro de poco”.

Por último afirmaba que esta ha sido la mejor feria de los últimos siete años, y que eso ha sido posible por el gran trabajo llevado a cabo por los distintos trabajadores municipales implicados en el desarrollo de la misma, resaltando que a partir de ahora lo que le toca al equipo de gobierno es seguir trabajando con responsabilidad y humildad, como han venido haciendo hasta la fecha, en lo que resta de legislatura.