El presidente de la EAPN-CLM alerta de que "ahora ser racista suena hasta patriótico"

Lunes, 20 agosto 2018

Solidaridad

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de la Red de Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-la Mancha (EAPN-CLM), Braulio Carlés, ha pedido una "actitud equilibrada" por parte de las administraciones frente al problema de la inmigración, opinando que la solución no ha de pasar ni "por no acoger a nadie, como pretenden algunos; ni por acoger a todo el mundo", ya que "no hay capacidad" para asumir todo el flujo de entrada. Por ello, además, propone insistir en el trabajo en los países de origen.