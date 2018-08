El Ayuntamiento reparte los 30.000 € de las ayudas al estudio

Martes, 21 agosto 2018

Yebes

Guadalajara | El Día

Que oscila entre 350 euros para las familias con menos recursos económicos y 26,24 € para las rentas más elevadas. Este año y por primera vez, se ha introducido una variable en las bases que regulan esta convocatoria con el fin de establecer un reparto más justo y equitativo de estos fondos. “Por una cuestión de justicia social ya que no era razonable que la cuantía de estas ayudas fuera la misma para todos los solicitantes y no se tuviese en cuenta un factor tan determinante como el nivel de ingresos”, diceAurora Herranz, concejal de Bienestar Social y Familia. Así, en esta edición seha introducido un apartado con los criterios para la concesión de estas ayudas, que incluían el nivel de renta familiar, los miembros de cada unidad y la discapacidad de alguno de los integrantes.

Casi el 80% de las peticiones que se han contabilizado en la convocatoria de este año se han atendido al cumplir con los requisitos establecidos. Un total de sesenta y una se desestimaron, en la mayoría de los casos, por compromisos incumplidos con Hacienda, la Seguridad Social o el propio Ayuntamiento. “Siempre insistimos en que se revisen con la debida antelación las condiciones recogidas en las basesantes de presentar las solicitudes con el fin de no demorar el proceso; no obstante, el número de rechazadas está en la línea de convocatorias anteriores”, apunta la responsable de Bienestar Social. Esta semana finalizaba el plazo de un mes para interponer el preceptivo recurso contra la resolución de este procedimiento, “así que el número definitivo de beneficiarios aún podría ampliarse”. Esa contingencia no ha condicionado el abono de las subvenciones a los beneficiarios que tenían derecho a ellas y que se empezaron a abonar a finales de la pasada semana.

A pesar de que los presupuestos municipales se han mantenido prácticamente inalterables en los tres últimos ejercicios, Yebes es uno de los pocos municipios de Castilla-La Mancha que sigue adelante con estos incentivos a la educación. Que están destinados a compensar los gastos a los que han tenido que hacer frente durante el año las familias de Yebes y Valdeluz para el pago de matrículas, la compra de libros de texto y material didáctico y escolar, la estancia en residencias estudiantiles o los gastos de comedor. Con el abono de estas ayudas, el Ayuntamiento de Yebes revierte sobre los vecinos parte de los impuestos directos que se ingresan. No en vano, más de la mitad de los alumnos empadronados en el municipio recibe estas subvenciones. De los que una amplia mayoría están matriculados en las enseñanzas de Educación Primaria y en el segundo ciclo de Educación Infantil en el colegio público ‘Jocelyn Bell’ de esta localidad.

El Gobierno municipal asegura que “compensa el esfuerzo” de renovar año tras año este programa de ayudas que, en estos momentos, es un “pilar esencial” para que decenas de estudiantes y familias del municipio puedan “seguir adelante con la formación educativa de todos y cada uno de sus miembros”. Aunque también representan un “alivio considerable” para las “castigadas economías hogareñas” por culpa de la crisis y el desempleo. Ostentar la condición de empadronado con una antigüedad mínima de seis meses en este municipio y estar matriculado en centros de enseñanza para cursar algunos de los estudios previstos son algunos de los requisitos que se exigen para concurrir en esta convocatoria. En los siete últimos años, el Ayuntamiento de Yebes ha repartido cerca de 250.000 € con cargo a este programa de ayudas al estudio entre más de 1.675 beneficiarios.

En las bases que regulan estas subvenciones a fondo perdido se establece que los beneficios deben realizar estudios de Enseñanza Universitaria, Bachillerato y Formación Profesional, primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Infantil, así como estudios en centros de Educación Especial para personas que padecen graves discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por lo que quedan excluidos todos aquellos estudios no oficiales.