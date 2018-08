Febas confía en que el Albacete tenga un gran año

Miércoles, 22 agosto 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES



Aleix Febas compareció en la Sala de Prensa de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta tras el entrenamiento de hoy martes. Repasó la actulidad albacetista y explicó sus sensaciones tras su estreno con el Alba en partido oficial. “Estoy contento por cómo se está dando todo, sobre todo por el partido del equipo,estuvimos a la altura contra un gran rival. Espero mejorar individualmente y el equipo colectivamente para cumplir los objetivos que tenemos todos. Creo que defensivamente hicimos un buen trabajo, a lo mejor ofensivamente nos faltó un poco de profundidad, pero estamos trabajando en ello para mejorarlo y lo vamos a mejorar. Ojalá disfrutemos juntos y sea un gran año para todos”

El jugador catalán dejó el entrenamiento antes de finalizar, pero lo hizo por mera precaución.”Tengo un poco cargado el cuadriceps, y como estamos a martes preferí salirme y que no fuese a más la molestia, pero no es nada importante”

Aleix ya tiene la mente puesta en el segundo compromiso liguero, en el que nuestro Alba viajará a Canarias para jugar ante UD Las Palmas, equipo al que no teme pese a que sabe de su potencial. “Vi el partido que jugaron ante el Reus y bueno, ya sabia que era un gran equipo, un recién ascendido como el Depor, pero no le tenemos miedo a nadie, ya demostramos contra el Depor que podemos hacer las cosas bien. Vamos a Las Palmas con ganas de hacer un gran partido y ganar. El clima de Canarias es diferente al de aquí, pega más el calor pero es un gran estadio y no creo que ni el clima ni el cambio horario nos afecte mucho”