El Ayuntamiento retira una moción de apoyo a Palestina, considerada discriminatoria por los tribunales

Miércoles, 22 agosto 2018

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

Trinidad Moyano, portavoz del equipo de Gobierno, ha realizado una valoración del acuerdo alcanzado en sesión plenaria.



Ha destacado que en su momento se aprobó la propuesta presentada desde Se Puede Villarrobledo, y que contra ese acuerdo la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) interpuso en marzo de 2018 un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por considerar que dicho acuerdo infringe los derechos constitucionales y que fomenta delitos de odio, recurso que actualmente se encuentra en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Albacete.



Trinidad Moyano quiere dejar claro, tanto desde el equipo de Gobierno socialista como desde el pleno de la Corporación, en contra de lo afirmado por la citada asociación, que desde el Ayuntamiento no se incita al odio y a la discriminación del pueblo de Israel, y que en las convocatorias de subvenciones no existen cláusulas que fomenten el antisemitismo, afirmando que estas afirmaciones vertidas por ACOM son totalmente condenables.



La portavoz municipal ha remarcado que el Ayuntamiento nunca ha pretendido lo que le imputa esta asociación “y prueba de ello es que no es cierto que en los pliegos de condiciones o en las convocatorias de subvenciones se establezcan cláusulas discriminatorias a empresas que pudieran estar relacionadas con el pueblo israelí, “ya que en la declaración jurada que se debe presentar ni siquiera se le menciona, sino que cualquier empresa que entre a trabajar con el Ayuntamiento, firma un documento donde afirma que no trabaja con países que vulneren los derechos humanos”.



Abundaba en que, atendiendo a la literalidad de la propuesta pesnetada en abril de 2017, y una vez estudiados los antecedentes jurídicos y legales, se ve que es una propuesta similar y calcada a las presentadas en otros municipios, que ya han ido ya recibiendo sentencioas del los tribunales de lo contencioso-administrativo, tanto en primera como en segunda instancia, anulando los acuerdos adoptados, “dado que la moción contiene algunos párrafos donde el Tribunal considera que se están violentando derechos fundamentales”, añadiendo que estas sentencias vienen avaladas por resoluciones del Tribunal Constitucional y del tribunal Supremo.



Trinidad Moyano informaba que los tribunales han anulado ya los acuerdos de pleno adoptado en 13 municipios, tanto en 1ª como en 2ª Instancia, 7 ayuntamientos han revocado voluntariamente los acuerdos, a la vista de las resoluciones judiciales, en 2 casos los acuerdos de pleno han sido suspendidos y están a la espera de sentencia definitiva, y en otros 4 casos, entre los que se encuentra Villarrobledo, se está en proceso.



Remarca que desde el equipo de Gobierno manifiestan toda su solidaridad con el pueblo palestino, indicando que comparten el espíritu del acuerdo aprobado en su día, pero que este tiene que tener un encaje legal, “porque un representante político, un cargo electo, no puede actuar al margen de la legalidad, y una propuesta, por muy loable que sean cuando los tribunales dicen que al adoptar el acuerdo los Ayuntamientos violan derechos fundamentales como el de igualdad, además de no ser competentes para ese tipo de propuestas, todo ello tiene que tener un encaje legal”.



Trinidad Moyano apuntaba que se haría un flaco favor al pueblo palestino “si basásemos nuestro apoyo en una moción que no tiene encaje legal, por lo que el Pleno se ve obligado a mantenerse siempre en los límites de la legalidad, y por tanto, antes de que los tribunales nos anulen el acuerdo de pleno y nos condene por vulnerar derechos fundamentales, se ha revocado el mismo por parte del pleno de la Corporación”.



Ha querido dejar claro que esto no significa que no se apoye al pueblo palestino, sino que dicho apoyo tiene que estar siempre dentro de la legalidad, ya que no se puede exponer al Ayuntamiento a una condena por vulnerar derechos fundamentales, ni someterlo a un proceso jurídico donde le impongan unas costas, a tenor de cómo se están resolviendo los contenciosos con otros ayuntamientos.



Ha lamentado la actitud mostrada por Mario de la Ossa en el pleno, dado que en lugar de rectificar su error y que todos los grupos puedan sentarse a elaborar una propuesta conjunta en apoyo al pueblo palestino, dentro del marco de la legalidad, “ha hecho una huida hacia adelante y se ha comportado como una auténtico kamikaze, intentando poner sus intereses políticos por delante de la ciudad de Villarrobledo, quizás con el afán de buscar notoriedad política a nivel regional”.

Remarcada que Mario de la Ossa, en el debate del pleno, no ha rebatido ninguna de las sentencias, porque estas son reales, “se ha quedado sin argumentos ante la evidencia de las pruebas. Nos ha acusado de ceder a la presión de los lobbies, y no sé si también cree que los jueces ceden a esa presión. Las sentencias judiciales se pueden compartir o no, pero lo que no se puede hacer es saltárselas, y menos un cargo público, hay que cumplirlas, y este equipo de gobierno no va a exponer a la ciudad de Villarrobledo a una sentencia por vulneración de derechos fundamentales”.



Por último afirmaba que SPV e IU va a encontrar al equipo de gobierno en propuestas de apoyo al pueblo palestino, “pero el fin no justifica los medios por muy loables que estos sean, y en este caso Mario de la Ossa ha puesto sus intereses políticos por encima de interés del Ayuntamiento y de sus ciudadanos”.