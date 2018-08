IU Cuenca solicita estar presente en la negociación de los presupuestos

Miércoles, 22 agosto 2018

rechazados en el pleno

Cuenca | ELDIAdigital.es

Para Izquierda Unida, que ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto pidiendo su retirada, lo que “toca ahora, de una manera u otra, es negociar un nuevo presupuesto”. "Ese era el sentido de nuestra enmienda, como no podía ser de otra manera. Pero es el equipo de gobierno el que no ha querido sentarse a la mesa a negociar, si no era para llevarlos directamente al Pleno".

"Ahora bien, lo que no es de recibo -señalan desde IU- es que el PP acepte una oferta de negociación exclusivamente con Ciudadanos. El presupuesto lo tenemos que hacer entre todos los grupos, por respeto a las y los conquenses que nos votan y por respeto a la institución en la que nos encontramos", afirman.

Respecto al rechazo de su enmienda a la totalidad, lamentan profundamente la actuación de Ciudadanos al respecto. "Han dado un espectáculo absurdo, puesto que, después de rechazar nuestra enmienda, han pedido igualmente un aplazamiento del debate para seguir negociando. Es decir, justo lo que pretendíamos con las enmiendas". Para IU, que el alcalde haya accedido a negociar con Ciudadanos “demuestra la deuda contraída entre ambas formaciones y un desprecio a las enmiendas presentadas en tiempo y forma”.

En cuanto al contenido del presupuesto, critican que implique "más de 10 millones de euros en servicios privatizados que, gestionados de forma pública, podrían ser más eficientes, y que la mayor inversión que contienen sea el pago de la deuda, 6'5 millones este año, sin que se exijan responsabilidades a sus causantes". Así mismo consideran que "la tasa del agua debería reducirse a la mitad, puesto que no se gasta más que la mitad de lo que se recauda en el mantenimiento de las instalaciones". En última instancia en IU consideran que el Pleno “no debería haber sido convocado en Ferias, con agosticidad y encima para perder la votación”.