El PP de CLM pide mirar al futuro y no reabrir heridas del pasado y el PSOE dice que no tiene fundamento

Exhumación de Franco

En rueda de prensa, preguntado sobre este asunto, Núñez, que ha dicho tener 36 años y no haber vivido esa época de la que tiene conocimiento "por los libros", ha insistido en que una sociedad "se construye mirando al futuro y no mirando a algo que pasó hace 40 años".

Tras precisar que hasta que no se conozca el contenido del decreto su formación no actuará, ha defendido que en el PP no quieren que este tipo de debate "desvíe" a los responsables políticos "del camino correcto", pues a su entender "en el país hay problemas muy serios", que no pasan por "reabrir heridas del pasado".

"Me hago eco de las palabras del presidente de mi partido ayer en Melilla que pidió mirar al futuro y pensar en los próximos 40 años y no en los 40 pasados", ha concluido.

RESPUESTA DEL PSOE

El diputado el Grupo Parlamentario Socialista Emilio Sáez ha defendido que la Ley de Memoria Histórica es una "buena" ley y que el PP ha tenido cinco años para modificar la normativa y hacer alegaciones "y no lo ha hecho" y, por tanto, "sus críticas no tienen base fundamental".

Preguntado en rueda de prensa por el decreto que el Consejo de Ministros podría aprobar este viernes para retirar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el diputado socialista ha incidido en la necesidad de abordar estas cuestiones "con el mayor consenso posible", al tiempo que ha defendido que el PSOE de Castilla- La Mancha siempre estará del lado del debate y del diálogo.

Sobre la posibilidad de que en base a ese decreto del Ejecutivo central se pudieran exhumar los restos de algunos de los militares golpistas que descansan en el Museo del Ejército de Toledo, Emilio Sáez, tras precisar que se trata de instalaciones de competencia estatal, ha afirmado que el PSOE de Castilla-La Mancha está dispuesto a analizar "cualquier sugerencia en esa línea" siempre que cuente con el consenso suficiente que merece el asunto.