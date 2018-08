El PP espera que Page "no se pliegue a los intereses de Sánchez" en el CPFF

Miércoles, 22 agosto 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

Preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles sobre lo que su formación espera de esa reunión del CPFF, el parlamentario 'popular' ha incidido en que es necesario conseguir la mejor financiación posible para la comunidad y que "los representantes de la región peleen por sus intereses".

"Lo que nos da pena es que el Gobierno de García-Page hoy no vaya a reclamar esos 1.000 millones que dice le faltan a la financiación de Castilla-La Mancha y esperamos que no agache las orejas, que no se pliegue a lo que diga Pedro Sánchez y que no anteponga los intereses del PSOE a los de la región. Esperemos que en ese CPFF la voz de la región se eleve en defensa de sus intereses", ha insistido.

En otro orden de cosas, Núñez ha afirmado que el presidente regional, "que sigue desaparecido", tendría que "volver de vacaciones para pedir perdón" a los empleados públicos de la región a quienes, a su entender, lleva más de tres años engañando con "promesas incumplidas".

Y es que, según el parlamentario del PP, el presupuesto que este ejercicio gestiona el actual Ejecutivo socialista cuenta con 1.012 millones de euros más que el último del Gobierno de María Dolores de Cospedal y, a pesar de ello, no ha hecho efectiva ninguna de las mejoras que asumió con este colectivo.

"Por ello, el PP de Castilla-La Mancha quiere solidarizarse con todos los profesionales de los servicios públicos de la región, que ven que el Gobierno de Emiliano García-Page les da la espalda", ha concluido apuntando Núñez.