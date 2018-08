Las baldosas de la 1ª planta del Archivo Municipal no se pueden usar en ninguna edificación, según Garijo

Miércoles, 22 agosto 2018

no cumplen la normativa de accesibilidad

Albacete | ELDIAdigital.es

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Julián Garijo, ha explicado este miércoles que las baldosas de la primera planta del colegio Primo de Rivera, donde se reubicará el Archivo Municipal, no podrían utilizarse en el mismo lugar ya que no reúne las características técnicas necesarias para cumplir las actuales normativas de accesibilidad, seguridad y resbaladicidad, por lo que no pueden formar parte de ningún edificio de uso público.