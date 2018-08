CLM apoya tener más margen de déficit y recuerda que no es una obligación ejecutar ese gasto

Miércoles, 22 agosto 2018

Economía

REGIÓN | ELDIAdigital

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apoyado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la aprobación de un mayor margen de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas para el periodo 2019-2021, al tiempo que ha recordado que su utilización no es obligatoria para las regiones, por lo que no hay razones para que aquellas que no quieran aprovecharlo impidan a las que necesitan mayor capacidad de gasto para revertir los recortes sufridos por su ciudadanía durante la crisis poder hacerlo.