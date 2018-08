Caro valora el punto frente al Dépor y asegura que irán a ganar a Las Palmas

Jueves, 23 agosto 2018

El central del Albacete da por bueno el empate frente al conjunto coruñés y destaca la mejora que va teniendo el equipo. Este sábado en Gran Canaria espera repetir en el once inicial.





El central andaluz, Caro, compareció en la Sala de Prensa de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, en la que hizo balance tanto de la pretemporada como del inicio de Liga. Caro llegó con la Pretemporada ya empezada, pero pese a ello se adaptó rápidamente. “Llegué tarde y es verdad que las dos o tres semanas que he entrenado antes de la Liga me han servido para coger forma. Hay un grupo humano muy bueno, a todos los que venimos nos acogen bien, hay mucho compañerismo, muy buen ambiente en el vestuario y eso es algo que ayudará durante la temporada”

Y con la mente ya puesta en el partido de Gran Canaria, Caro no teme al conjunto amarillo, aunque sabe que cuenta con jugadores de gran nivel, entre los que se encuentra su ex compañero Rubén Castro. “Salió así el calendario, los dos primeros partidos ante equipos recién descendidos. Miras jugador por jugador y es una gran plantilla, pero nosotros no tenemos ningún miedo, ya hemos demostrado que podemos dar el nivel contra grandes equipos y allí vamos con idea de hacerlo bien. A Rubén Castro lo conozco de la temporada que coincidimos en el Real Betis, es un gran goleador, de los que te la enchufa en cuanto tiene el balón, así que tendremos que estar atentos”.