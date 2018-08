CREACIONES: CUADERNOS O CUADERNOS DE LA MANCHA (Jesús Millán)

Miércoles, 22 agosto 2018

Esta obra es como un intento, de obra total mental, como si fuese un enorme edificio cultural mental, o una especie de gran catedral-rascacielos mental, en el cual, existen cientos de cuestiones de temas de y desde la realidad, de cuestiones sobre la realidad, analizados o vistos, especialmente desde la filosofía, metafísica, literatura, arte plástico, etc. Hay que tener en cuenta, percibirla-verla dicha obra, desde los manifiestos artísticos plásticos y literarios, que están insertos en dicha producción.

Consta de las siguientes partes, aunque todas formando una unidad mental o de creación o de obra en sí:

- 1º Grupo: los Escritos o Pensamientos o Cuadernos o Cuadernos de la Mancha o Cuadernos del Mercado o Ensayos o Soliloquios o Enciclopedia Filosofía.

Constan los escritos de los tomos o volúmenes del I al L. En total unas cuarenta y nueve mil páginas aproximadamente escritas a mano, máquina, ordenador, que forman y conforman los cincuenta tomos de la parte escrita de dicha obra, dividida en quinientas partes o cuadernos, en total unos veintidós millones de palabras aproximadamente.

Es una especie de novela-ensayo o de ensayo-filosofía-novela. Contienen escritos de diversas materias -filosofía, literatura, arte, manifiestos artísticos, teología, también bocetos o diseños de distintos objetos, etc.-. Véase Índice de Cuadernos o Pensamientos. Esta parte, solo la parte escrita, sería una de las cinco obras más extensas, en número de páginas en papel y en número de palabras, de un único autor, de un único título de todas las épocas y tiempos y culturas y lenguas.

(También se incluyen en este grupo los Artículos Periodísticos, los Tuis o aforismos, los Cómics, el Facebook-fragmentos, etc.).

- 2º Grupo: Las Conversaciones Filosofía, (en total unas trescientas veinte conversaciones grabadas en audio o, y video, aproximadamente unas ochenta horas de grabación).

- 3º Grupo: Obras Plásticas, I al XI (serían unas cuatro mil o cinco mil fotografías, en foto o en video de los más de cien mil dibujos o pinturas u hojas de libros de artista y otros géneros artísticos que se han realizado. Y que la inmensa mayoría están o deberían estar en museos o fundaciones o colecciones públicas y privadas).

- 4º Grupo: Fotografía Artística (serían unas cientos de fotografías de las cuarenta mil fotos realizadas, fotos documentales y artísticas y fotos sobre temas nimios que constituyen dicha producción, fotos con estéticas imperfectas).

- 5º Grupo: Videoarte (constaría de unas cuarenta y cinco grabaciones existentes aproximadamente).

- 6º Grupo: Cartas o correspondencia (se incluiría algo en futuras posibles ediciones).

- 7º Grupo: Documentación (se incluiría algo en futuras posibles ediciones).

Esta obra se puede ver-percibir-pensar-analizar como “libro-documento”, libro electrónico, pero también como “arte-instalación”. O dicho de otro modo, una página escrita se percibe-piensa como ella misma, pero también en interrelación con el resto de miles de páginas escritas, pero también con los dibujos y pinturas y libros de artista. Y viceversa, una pintura o dibujo se percibe-analiza en si misma, pero también, en relación a las miles de pinturas y dibujos y hojas de libros de artista. Todo formando una unidad, es decir, un libro-mural-instalación. Lo escrito forma parte de lo plástico, lo plástico de lo escrito, la filosofía de la literatura y del arte, la literatura de la filosofía y el arte plástico, el arte plástico de la filosofía y de la literatura, etc.

Todo formando una unidad, igual que un palacio o una catedral está formado por muchas habitaciones, muchas salas, muchas artes, muchos saberes interrelacionados.

Como ya he indicado esta obra se debe percibir-analizar-pensar como un intento de obra de arte total, como obra total, una obra mental. Ahora solo quedan que mis coetáneos, recojan la luz o el testigo, y analicen y contemplen parte de esta producción cultural. De antemano partimos que una obra tan extensa, repartida por multitud de lugares del mundo, es difícil, percibirla como totalidad, como una única obra, y una obra tan extensa, con tal multitud de temas y estilos y de cuestiones y de imágenes y de lenguajes, es obvio y evidente, que tendrá sus luces y sus sombras, que no todo puede ser mediocre, ni todo excelso, sino que habrá de todo, y desde luego, cada sujeto podría valorar diferentes aspectos de esta realidad cultural-conceptual-estética-perceptiva.

Solo queda, que mis coetáneos, dejen, permitan que esta obra, tenga un lugar bajo el sol de la cultura actual, aunque sea pequeño, pero pienso que esta obra se merece tener un pequeño espacio cultural en este tiempo y en los que vengan. Pero también sé, que si continúan como hasta ahora, ignorando y silenciando esta producción cultural, sea mediocre o sea notable, al final, la inmensa mayoría de esta producción cultural se perderá o se destruirá, como me temo, ya está sucediendo con la dimensión plástica de ella, que está repartida por cientos de colecciones, fundaciones, museos, archivos, etc.

No soy superior a usted, simplemente, por razones que desconozco, desde hace décadas, me he dedicado, entre otras cosas a intentar producir un constructo cultural, que combine distintos saberes y artes. Y habría podido surgir muchos productos diferentes, pero ha surgido éste. Creo que esta obra, sea mejor o peor, se merece tener un lugar, al menos un pequeño lugar en la producción cultural de mi tiempo, al menos de mi región, de mi sociedad-país, de mi sociedad-cultura-continente-Europa… Quizás por la edad o por las circunstancias, quizás por otras razones racionales e irracionales, sea justo y equitativo que diga claramente algo de todo el trabajo de búsqueda e investigación y estudio y creación que he realizado durante más de cuarenta años, quizás sea justo y necesario dar al César lo que es del César y… Paz y bien y bondad.