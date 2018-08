Yebes se prepara para un fin de semana de festejos taurinos

Jueves, 23 agosto 2018

Un anuncio oficial que en esta ocasión corrió a cargo de la Peña ‘Será por Nombre’, cuya representante se dirigió a las decenas de personas que abarrotaban la Plaza Mayor y que jalearon sus palabras. Montse evocó la época en que la gente abandonaba poco a poco el pueblo para dirigirse a las ciudades y que un día decidieron volver, “para descubrir que en realidad somos unos privilegiados por tener un pueblo como este”. Donde está “la gente de siempre, la gente que nos conoce y que conocemos, los que durante muchos años con su esfuerzo y dinero organizaban unas fiestas que hoy se han convertido en maravillosas”. La pregonera invitó a los asistentes a “cerrar los ojos y recordar las vaquillas, el escenario, los remolques e incluso el mayo que plantábamos en la puerta de mi casa”.

Con la exaltación de las fiestas de Yebes y al grito de ¡¡Viva San Bartolomé!!, la integrante de la Peña ‘Será por nombre’ ponía fin al pregón que alza el telón a un largo fin de semana con una veintena de actividades para todos los públicos. Antes, Montse admitió que era emocionante volver a escuchar las voces y risas de los niños por las calles, y verlos jugar de nuevo a policías y ladrones. “Ellos son el futuro y mientras sigan viniendo a este pueblo y estas fiestas, Yebes seguirá adelante”, aseguró. No se olvidó tampoco de los yeberos y yeberas por el mundo, “de los que no han podido venir, de los que les ha pillado trabajando y de los que ya no están entre nosotros”. Por su parte, el alcalde exhortó a la concurrencia a disfrutar de las fiestas “en paz, armonía y tranquilidad (...) el pueblo es de todos y hay que cuidarlo”. Miguel Cócera dijo alegrarse de “ver a mucha juventud, mucha cara nueva” para, a renglón seguido, dar la bienvenida a los vecinos de siempre y a los que retornan para disfrutar de estas fiestas, “porque en verano es cuando el pueblo hace un sitio a la familia y los amigos”.

Por delante, cuatro días en los que los hinchables acuáticos y las fiestas de la espuma harán las delicias de los más pequeños. Cuatro días para el reencuentro con la vecindad en la tradicional comida popular y el aperitivo de la Plaza Mayor. Para rendir honores a San Bartolomé en la Misa Mayor y la posterior procesión con la imagen del santo por las principales calles de Yebes que se celebra mañana viernes. Cuatro días en los que los espectáculos taurinos acaparan el protagonismo con la suelta de madrugada y las tardes del viernes y sábado de vacas y toros en el improvisado coso de la Plaza de la Iglesia. Donde los muchos aficionados a estos festejos que hay en La Alcarria interpretarán carreras, quiebros, sustos y algún que otro revolcón. Para meter el miedo en el cuerpo a más de uno. Y los nervios a flor de piel entre el público que, un año más, inundará el graderío mientras los mozos retan a los astados.

Pero si hay algunos que viven estas fiestas de Yebes de una manera diferente y particular, esos son los peñistas de las más de media docena de agrupaciones que hay en el pueblo. Ellas son las que le ponen la sal y la pimienta a la fiesta. Las que tiñen de color y calor los rincones, calles y plazas del pueblo y las que irradian simpatía, hospitalidad y buen rollo. Porque ellas son sin duda el alma y aliento de estos festejos. El alcalde Miguel Cócera agradece la colaboración e implicación que demuestran la mayoría de ellas en la organización de la mitad de las actividades del programa, “lo que pone de manifiesto que saben estar a la altura de las circunstancias”. Ellas son ‘El Patio’, ‘Será por nombre’, ‘Los que faltaban’, ‘FBI’, ‘Fugitivos’, ‘De Taitantos’, ‘La Tribu’ y ‘El Kaos’.

Estas son las últimas fiestas de la actual Corporación municipal, que ha querido hacer balance de las principales actuaciones que se han llevado a cabo en estos más de tres años. Entre las que destacan el reasfaltado de la Urbanización ‘San Bartolomé’, la instalación de un nuevo tramo de tubería en la parte baja del pueblo que ha puesto fin a las fugas y averías que se registraban en este barrio y el arreglo del camino del cementerio municipal. Otros proyectos relevantes han sido la recuperación de las fuentes de los Cuatro Caños y de la Ventanilla, que permanecía oculta e inaccesible para los vecinos desde hacía varios años, así como la instalación de la segunda parada de la línea de autobús. Sin olvidar las obras de reconstrucción de la barbacana de la iglesia parroquial, cuyo lienzo se vino abajo hace más de un año como consecuencia de una copiosa tormenta que descargó en el pueblo. “Como en los toros, podrá haber división de opiniones pero lo que es indudable es que en estos años se han mejorado no solo los equipamientos y dotaciones, sino también la calidad de los servicios municipales”, defiende Miguel Cócera, alcalde de Yebes. Unos proyectos que se complementarán a lo largo de este año con la mejora de la zona deportiva del sector 10, cuyas obras ya han salido a concurso, y la urbanización y adecuación de la Plaza de María Cristina.