Engonga: “Rojo es la marioneta de Page”

Jueves, 23 agosto 2018

Política

Guadalajara | El Día

El portavoz del Grupo Popular, Armengol Engonga, recuerda que el Ayuntamiento de Guadalajara ha solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno de Page que ejecute los nuevos accesos que precisa el Hospital para favorecer el tráfico en la zona y mejorar la seguridad de la misma. A esas solicitudes ha recibido un “no” como respuesta, mientras a otros ayuntamientos de la región, como el de Toledo, no le ha puesto ningún reparo. “Estamos cansados, estamos hartos, de que para Page haya ciudades de primera y de segunda. Somos los ninguneados de esta región y lo más grave es que Page no cesa en su empeño de engañar a los ciudadanos. En este mandado no ha hecho ninguna actuación en la ciudad de Guadalajara. Sólo ha anunciado proyectos que están lejos de materializarse”.

Respuesta a Alberto Rojo, delegado de la JCCM

Engonga: “Que deje de comportarse como una marioneta y empiece a defender de una vez a sus vecinos”

Engonga se ha referido también a las últimas manifestaciones realizadas por Alberto Rojo, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Señala que es paradógico que acuse a los demás de algo que está haciendo él. “¿Por qué no deja de perder el tiempo en criticar al Ayuntamiento de Guadalajara y comienza a predicar con el ejemplo? Que reclame a la Junta de Comunidades los accesos del Hospital. Que defienda de una vez los intereses de Guadalajara. Que deje de obecer las órdenes que le dictan desde Toledo y deje de comportarse como la marioneta de Page. Que asuma la realidad, que no es otra que la nefasta gestión de Page en Castilla-La Mancha, pero sobretodo en Guadalajara. Ya está bien de justificar lo injustificable. ¿Por qué la JCCM no rehabilita ya el puente de árabe? ¿Por qué se empeña en seguir dilantando el campus universitario? ¿Por qué lleva obreros falsos al Hospital para escenificar que las obras avanzan? ¿Por qué no cumple con las sentencias del Fuerte de San Francisco? No escucho a Alberto Rojo reclamar ninguna de estas cuestiones”.

Engonga: “La Junta de Comunidades sí que tiene sentencias contrarias y que dan la razón al Ayuntamiento. Creo que Rojo no es el más indicado para hablar de estas cuestiones”

Engonga también responde a Rojo y le recuerda que es la JCCM quien tiene varias sentencias contrarias relativas, por ejemplo, al Fuerte de San Francisco. “Me sorprende que Alberto Rojo se atreva a hablar de sentencias cuando existen hasta tres que quitan la razón a la Junta de Comunidades. Creo que no es el más indicado para hablar.

Recuerda, en este sentido, que este mismo año, el Gobierno regional recibió un nuevo varapalo judicial al sentenciar el juzgado contencioso-administrativo n.º 1 de Guadalajara que la JCCM debía realizar las correspondientes actuaciones de mantenimiento del Fuerte de San Francisco para salvaguardar sus edificios. Además existe otra sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la mancha, y hasta una tercera en la que se le indica a la JCCM que tiene que salvaguardar los edificios del Fuerte como corresponde, al tratarse de Bienes de Interés Cultural.

Engonga ha señalado que el Ayuntamiento de Guadalajara sigue adelante con su intención de iniciar un procedimiento de ejecución subsidiaria si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no cumple la sentencia judicial que le obliga a rehabilitar las naves del Fuerte de San Francisco. “A Page y a Rojo le da igual que las naves se caigan. A nosotros, no y, como la JCCM hace caso omiso a la Justicia y pasa completamente de Guadalajara, vamos a hacer todo lo posible para mantener nuestro patrimonio”, concluye el portavoz.