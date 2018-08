La campaña ‘Sin un Sí, ¡es NO!’ llega a Iniesta

Jueves, 23 agosto 2018

Feria y Fiestas de la Villa de Iniesta

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, siendo consciente de la problemática que existe respecto al número agresiones sexuales, denunciadas y principalmente no denunciadas, pone en marcha, bajo el lema ‘Sin un Sí, ¡es NO!’, una campaña para la prevención de la denominada ‘violación en cita’, una de las formas de violencia de género que más predomina entre la juventud.

El Instituto de la Mujer llevará esta campaña a todos los rincones de la región. Ahora, con motivo de la Feria y Fiestas de la Villa de Iniesta, estarán en la localidad el próximo viernes 24 de agosto, desde las once de la noche hasta las tres de la madrugada en el recinto ferial (zona de las carpas), donde se congrega un alto porcentaje de la juventud. Allí ofrecerán información sobre prevención, sobre cuándo hay consentimiento y cuando no, qué hacer en caso de agresión, etc.



Según explican desde el Instituto, una violación en cita, a diferencia de un asalto callejero, ocurre en encuentros pactados con un amigo, conocido o con alguien que se acaba de conocer. Puede incluso producirse con alguien con quien ya se mantuvo en algún momento una relación sexual consentida. En una violación en cita, la víctima suele sentir que ha sido ella quien ha propiciado o provocado esa situación en la que tiene la obligación de mantener relaciones sexuales.

Esta campaña, pionera en España, estará articulada en torno a tres ejes fundamentales: Conductas preventivas, empoderamiento de las chicas y las mujeres, y proyección de nuevas masculinidades sobre los chicos de nuestra región.



Por otra parte, el Instituto de la Mujer de CLM estará también en la mañana del sábado día 25 de agosto, desde las 11.00 H. hasta las 14.00 H., en el parque del Auditorio, con una campaña informativa sobre la igualdad, dirigida a todos los públicos, bajo el lema ‘La igualdad es NO violencia’.