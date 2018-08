Fuentenovilla celebra desde hoy su XV Jornada Medieval

Viernes, 24 agosto 2018

Guadalajara Jueves, 23 agosto 2018

Como cada año, el Ayuntamiento de la localidad ha diseñado un programa que no sería posible sin la participación y el entusiasmo de los fuentenovilleros, puesto que son los vecinos de la villa alcarreña quienes decoran el pueblo y lo ambientan resaltando sus valores históricos, y especialmente su Plaza Mayor, presidida por La Picota. Son muchos los balcones de los que penden banderas y escudos heráldicos, confiriendo a la villa un aspecto legendario.

Este fin de semana, el Ayuntamiento ha preparado un programa para todos públicos. Este año, y para conmemorar la XV Edición, las actividades comenzarán este viernes, día 24, con la cena medieval que une a todo el pueblo en la Plaza Mayor. A los postres, tocará el grupo Arrabal Folk, surgido como una ampliación de la Rondalla de El Pozo de Guadalajara, de donde es originario.

Algunos de sus músicos extendieron, a partir del grupo, sus inquietudes musicales sobre el folclore local, que luego ampliaron al provincial y ahora incluso con nuevos horizontes, con la música celta por bandera, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El sábado, 25 de agosto, queda reservado para el Campamento Legend, desde las 12.00 horas. En él, los niños se divertirán practicando diferentes juegos tradicionales y podrán iniciarse de la mano de expertos, en el arte de la caballería. A media tarde, habrá combates a pie y a espada en la Plaza Mayor y a las 20.00 horas, los caballeros se retarán para la noche, en el palenque.

Las justas a caballo comenzarán, en la Plaza de Toros, a partir de las 23.30 horas. El domingo, día 26, por la mañana habrá talleres y actividades para todos los públicos y, por la tarde, exposición y exhibición de animales. Ambas las llevarán a cabo los naturalistas de Fauna y Acción, quienes instruirán a los niños sobre las particularidades de algunos felinos, reptiles o aves de rapaces que se pasearan por la Plaza de Fuentenovilla.

Por último, durante toda la Jornada Medieval, habrá ambientación con música de época, y naturalmente, el mercado medieval que permanecerá abierto con cerca de 25 puestos artesanos, a lo largo de los dos días.

"Nuestras Jornadas Medievales son un clásico de La Alcarria. Nuestras Jornadas Medievales nacen del interés de los fuentenovilleros, que no sólo participan, sino que son actores principales en ellas. Las cuidamos con mimo, y creo que los espectáculos de caballería y de fauna son estupendos para quienes quieran pasar un fin de semana diferente. Además, ahora que se cumplen 15 ediciones, vamos a solicitar su declaración como Fiesta de Interés Turístico Provincial", ha señalado el concejal de Cultura, Pablo de la Torre.

FUENTENOVILLA EN LA EDAD MEDIA

La Jornada Medieval conmemora, entre otras cosas, la fundación de Fuentenovilla por los caballeros de la Orden de Calatrava, hecho probado por la historia. Los festejos persiguen recordar la importancia que tuvieron los caballeros calatravos que lucharon contra los musulmanes durante la Reconquista; además permiten ver la huella que dejaron en esta villa durante su presencia que duró cuatro siglos, dejando su cruz estampada en su escudo municipal.

El origen medieval de Fuentenovilla y su pertenencia a la Orden de Calatrava se remontan al siglo XII. Ya en año 1133 se menciona por primera vez el nombre de Fuentenovilla en el Fuero de Guadalajara que otorgó el Rey Alfonso VIII. En 1176 el Rey Alfonso VIII donó Fuentenovilla a la orden de Calatrava, quedando desde entonces encuadrada en la encomienda de Zorita, y regida por el Fuero de Zorita de 1180.

A finales del siglo XIV se convierte en una entidad urbana de cierta consideración, ya que sus vecinos evitan que el lugar no sea enajenado de la Orden de Calatrava. En 1396 todos los pueblos de la encomienda de Zorita consiguen un privilegio por el que no se podrá vender bienes raíces a ningún particular.

La importancia que la localidad tuvo durante la Edad Media queda reflejada en la temprana fecha en que consigue su privilegio de Villazgo. En 1459 el maestre de Calatrava don Pedro Griñón lo firmó a favor de Fuentenovilla, quedando desde entonces independiente y con jurisdicción propia.