Robisco (PP): “El servicio de autobuses de Page es una chapuza”

Viernes, 24 agosto 2018

Política

Guadalajara | El Día

La denuncia pública es del diputado regional del PP por Guadalajara, Lorenzo Robisco, que en rueda de prensa junto a la Estación de Autobuses de Guadalajara ha criticado las deficiencias del transporte de viajeros, ofreciendo información sobre algunas de las incidencias que se vienen produciendo en el servicio y que afectan directamente a nuestra provincia.

En este sentido, apunta que la línea Guadalajara-Toledo, con dos servicios diarios de ida y vuelta, apenas registra una media de 80 viajeros al mes. Según Robisco, la explicación es que el servicio no está bien planificado, no es eficaz y tiene varias deficiencias. Así, el trayecto hasta Toledo se hace pasando -y parando- en Madrid, de manera que el viaje de alarga de forma considerable. Además, el precio de los billetes también es disuasorio: cuesta entre 18 y 20 euros, según sea a Cuenca o a Toledo; y también los horarios no se ajustan a las necesidades de los posibles viajeros.

Por otra parte, el diputado del PP denuncia la supresión de la línea que enlaza Cuenca y Guadalajara durante el mes de agosto, así como la falta de información a los usuarios sobre éste y otros aspectos relacionados con el servicio. “El teléfono de contacto no funciona, y los pocos usuarios que llegan a la estación tienen que volverse a casa porque no hay autobús hasta el 2 de septiembre.

“El Ciudad Directo es un engaño, es otra de las trampas de Emiliano García-Page y otro ejemplo del despilfarro del dinero público”, critica Robisco, que también lamenta la situación que sufre el transporte de viajeros en el medio rural.

“Es un servicio que no funciona, es un transporte precario”, asegura el diputado popular, que acusa a Page de “malgastar el dinero en un servicio que no tiene demanda, mientras deja tirados a los usuarios del medio rural, que sí lo necesitan, especialmente en una provincia como Guadalajara. Eso, cuando no lo hace incomodando a los vecinos de Guadalajara a base de meter autobuses por todo el centro de la ciudad”. En su opinión, la gestión del transporte de viajeros “es una muestra más de la marginación a la que Page somete a esta provincia, donde estamos ya cansados de que nos quiera engañar”.