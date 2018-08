Denuncian que en Chiloeches siguen al aire libre "montones de residuos tóxicos"

Viernes, 24 agosto 2018

Medio Ambiente

Guadalajara | El Día

La eurodiputada Bodil Valero, tras visitar la zona afectada, ha afirmado "asombrada" que "es triste" ver este "vertedero de residuos tóxicos", ya que "no hay un mejor control de los residuos en este país", han informado ambas organizaciones en un comunicado.

"Se trata de la salud de las personas, de los animales, del agua, del aire, de la tierra. Aquí pasan totalmente de cumplir las normas; esto me asombra, nunca he visto un lugar como éste. No se explica y no se puede perdonar", ha dicho.

Por su parte, Augusto Barcenilla, de Ecologistas en Acción ha destacado que las 20.000 toneladas de residuos tóxicos que se amontonaban en la planta incendiada, emitieron al medio ambiente "metales pesados, dioxinas, CFCs, procedentes de todo tipo de residuos de origen desconocido, que se mezclaban con residuos no peligrosos, que se llevaban a vertederos de residuos normales".

Además, "muchos de los terrenos están sin descontaminar y no se tiene la intención de hacerlo. Queda una parte importante para terminar el trabajo, en el sentido de descontaminación y de retirada de los centenares de toneladas de residuos que quedan en la zona cero, que suponen un riesgo de salud pública".

Finalmente el coportavoz federal del partido verde, y diputado en el Congreso, Juantxo López de Uralde, que ha visitado en varias ocasiones la zona afectada por el incendio y vertido, ha lamentado que esta misma semana "se haya producido un nuevo incendio en una planta de residuos de Granada" y ha animado a la Fiscalía General del Estado, a llegar hasta el final en la investigación iniciada por la denuncia que el partido verde interpuso, "ante la escandalosa sucesión de incendios que se vienen produciendo en este tipo de cementerios de residuos tóxicos".