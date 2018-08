El Festival Gigante ultima preparativos perfilando varias mejoras

Sábado, 25 agosto 2018

#DONTSTOPTHEMUSIC

MÚSICA | El Día

El director del Gigante, Alfonso López, ha explicado en una entrevista con Europa Press que el estado de salud del festival "es fantástico" como a su juicio demuestra el extremo de crecer en cuanto a programación, y además, a apenas cinco días del pistoletazo de salida, de momento, se está superando el ritmo de entradas vendidas.

Con todo, la ambición pasa por acoger a 20.000 asistentes, superando así los más de 15.000 que pisaron la Fuente de la Niña en la edición de 2017.

Para López, no es fácil vaticinar dónde estará el Gigante dentro de otros cinco años. "No hay bola de cristal. Vamos viendo año a año intentando mejorar lo que se pueda del año anterior, y no tenemos prisa. No queremos crecer sin medida, preferimos mantener un crecimiento constante pero manteniendo la comodidad para el público, intentando cuidar sobre todo al espectador", ha indicado.

En esa continúa obsesión por la mejora, las principales novedades de este año pasan por aumentar la comodidad en la zona de los baños, "mejorando su iluminación, instalando más y mejorando la limpieza". A estas mejoras se unirán unos "accesos más cómodos y un mejor escenario para los Djs en la entrada".

Todo ello manteniendo los aciertos de años anteriores, como un 'timetable' que evite solapamientos en escenarios principales, una cuidada zona infantil y una buena zona de mercadillo.

"ORGULLO" PARA GUADALAJARA

En opinión de Alfonso López, el hecho de haber apuntalado al Gigante en el calendario de festivales durante un lustro ya se empieza a notar en los guadalajareños. "La ciudad se pone como nunca, y vemos como vive, siente y disfruta el festival como algo propio. Guadalajara ya tiene orgullo de tener un festival como el Gigante y se preocupa por él", ha defendido.

El año pasado el impacto económico superó los 600.000 euros para la capital alcarreña, y aunque ha reconocido que es difícil de cuantificar una cifra exacta, sí que ha afirmado que "todos hacen negocio" con lo este "revulsivo económico".

LOS PLATOS FUERTES

Aunque el director del festival no quiere perderse ninguno de los conciertos, ha desvelado que tiene especial interés en ver a artistas como Bunbury, "porque está haciendo una gira fantástica"; pero también a otros nombre como Embusteros, La M.O.D.A. o Ángel Stanich.

Sobre la cercanía de Guadalajara con la capital madrileña, López ha aseverado que conlleva "una parte buena y otra mala". Por un lado, se atrae a mucho público, pero por contra, "a veces es más difícil negociar con grandes artistas" que prefieren dar conciertos en Madrid.

Dicho esto, ha dejado claro que, en todo caso, este año se sigue mejorando el transporte entre Madrid y Guadalajara para facilitar la llegada de festivaleros desde la capital, apuntalando estrategias de transporte no sólo público, sino también colaborativo. "Y cada vez se queda más gente en Guadalajara, también en la zona de acampada".

El Gigante sigue sumando ediciones y no deja de mirar al panorama internacional, como ya hiciera el pasado año con el concierto de los portugueses The Gift. "No somos un festival con presupuesto infinito y tenemos que hacer movimientos con cautela, con tiempo y con negociación. Es complicado que traigamos a grandes cabezas de cartel, pero ahí estamos"; ha señalado.

AMATRIA, DORIAN, VIVA SUECIA o BUNBURY

El Festival Gigante arranca el próximo jueves, 30 de agosto, con un cartel encabezado por grupos como Luis Brea, Rubén Pozo y El Lichis, el ciudadrealeño Amatria o los paisanos Despitaos, a quien se suman nombres como Sexy Zebras, El Kanka o Desvariados.

Ya el viernes se dejarán caer grupos de la talla de Dorian, Vive Suecia, Pasajero o Lagartija Nick, con los gallegos Novedades Carminha, revelación en esta temporada de festivales. Texxcoco y ElyElla Djs completan la oferta de viernes.

La jornada sabatina tendrá como principales puntas de lanza a Bunbury, Ángel Stanuch, Elefantes o Embusteros, con Rufus T. Firefly, Full o Correos como escuderos.