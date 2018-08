El Jumllla tira de eficacia y supera a un CF Talavera todavía en rodaje

Lunes, 27 agosto 2018

Fútbol: Segunda B (Grupo IV)

DEPORTES | El Día 08:55 |

Amargo debut para los talaveranos en liga. 1-0 perdieron los de Fran Alcoy en tierras murcianas en un partido en el que pagaron su falta de acierto, especialmente en la primera mitad donde fueron superiores y generaron claras ocasiones de gol que no lograron materializar. En la segunda, el Jumilla dio un paso adelante y Carlos Álvarez marcaba el tanto de la victoria para los murcianos en el 62'. Ahí ya los locales no perdieron el control, dominaron y no permitieron a los de Fran Alcoy reacccionar. Derrota en el debut para el Talavera que, como señala su entrenador, debe mejorar.