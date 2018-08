Izquierda Unida - Ganemos Valdepeñas reedita su campaña por unas fiestas libres de violencia sexual

Lunes, 27 agosto 2018

Juana Caro, concejal del Grupo Municipal de IU-Ganemos en Valdepeñas, ha explicado algunas de las novedades de la campaña de 2018 con respecto al año pasado, así como el cartel que la acompaña. “Pretendemos concienciar a toda la ciudadanía de que las fiestas tenemos que disfrutarlas en igualdad, con respeto, en libertad. Las mujeres no queremos ser valientes cuando volvemos a casa o estamos en una fiesta, sino que queremos ser libres y vivir nuestra libertad como queramos.”

Y es que el año ha dejado noticias desastrosas en materia de igualdad, y las fiestas son un momento donde las burlas, insultos o comentarios ofensivos aparecen con mayor facilidad. Eso como cuestiones mínimas, ya que en ocasiones estas actitudes poco respetuosas pueden verse superadas por agresiones físicas y/o sexuales.

Caro ha explicado que la formación da un paso más y este año repartirá pegatinas y mochilas con el lema “No es no” para que sean visibles en todos los días de Fiestas. Además, ha remarcado que “si, por desgracia, eres víctima de un abuso sexual o ves que está sucediendo o a punto de suceder, no permanezcas impasible, DENUNCIA. Las fuerzas del orden están a nuestro servicio y es mejor llamar que lamentar”.