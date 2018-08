Robisco: “Las ambulancias no tienen diez años, tienen ocho, pero muchas deficiencias”

Lunes, 27 agosto 2018

política

Guadalajara | El Dia

El parlamentario popular lo demuestra con un informe pormenorizado en el que se detallan algunos de los problemas detectados, y que incluye imágenes que corroboran las denuncias. En ellas se pueden observar rampas de acceso a los vehículos que no cumplen la normativa, sillas de ruedas sin los correspondientes anclajes, ruedas en un estado lamentable, reparaciones-chapuza de ‘emergencia’ para salvar la situación, puertas que no funcionan correctamente y que han tenido que ser desmontadas por el personal, ausencia de material básico requerido para este tipo de vehículos….. un sinfín de anomalías y carencias que hacen que el transporte sanitario no sea seguro.

En este sentido, Robisco pone algunos ejemplos contrastados y apunta las anomalías en la ambulancia con matrícula 6392HDF (utilizada para el transporte programado): arranca mal, tiene rotos la dirección, el anclaje de la silla de ruedas y los de los asientos traseros (sujetos con cinta), no se ha hecho ninguna desinfección desde el inicio de la contrata (hace un año) y el nanómetro del oxígeno no funciona. Por su parte, la 8684HCY, no tiene maletín de material obligatorio para el transporte de programado, no tiene desfibrilador ni ningún tipo de material sanitario, no lleva oxígeno, ni nanómetro, ni humificador obligatorio (apenas una bala pequeña portátil para traslados breves) y entra humo tanto en la cabina como en la zona asistencial.

Con todo ello, y una situación que en muchos casos se hace insostenible, el diputado popular critica que la respuesta de Page sea llamar “mentirosos” a los representantes del PP, “cuando lo que debía hacer es pedir perdón a los ciudadanos de Guadalajara por hacerles viajar en un transporte sanitario en esas condiciones. Ni siquiera cumple la ITV, utilizando más plazas de las permitidas y poniendo en riesgo la vida de los conductores, de los profesionales y de los enfermos”.

Robisco, que subraya las anomalías de los vehículos de una contrata que apenas tiene un año, asegura que lo único que está exigiendo el Partido Popular “es que las ambulancias cumplan con la normativa vigente, algo que no ocurre porque los vehículos tienen numerosas carencias”.