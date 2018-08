El PP ve al Gobierno regional "superado por los acontecimientos"

Lunes, 27 agosto 2018

Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, en una rueda de prensa en el Parlamento regional, donde ha lamentado el "silencio absoluto" de García-Page sobre lo qué van a contener los presupuestos regionales para 2019 y sobre los proyectos que se "van a lanzar" en estos últimos meses de legislatura.

Respecto a las cuentas regionales, Cañizares ha apuntado que el Gobierno no ha llamado al PP ni para tratar este asunto "ni para nada" y ha asegurado que García-Page está "entregado" a Podemos y "a las directrices de dos consejeros que no tienen funciones pero deciden si este gobierno tiene un fin tranquilo de legislatura o no".

Ha sentenciado que "lo que transmite el Gobierno de Castilla-La Mancha es estar superado por los acontecimientos" y "estar al albur de Pedro Sánchez", al tiempo que ha avisado de que "la cesión a los separatistas" va en contra de los intereses de Castilla-La Mancha.

Cañizares también ha afeado al PSOE de la región por "salir a vender" que "en torno a 20.000 viudas de Castilla-La Mancha, mayores de 65, ven mejoradas sus pensiones gracias al nuevo gobierno socialista". "Cuando sales a vender el presupuesto del PP es que no tienes nada que ofrecer", ha apostillado el diputado 'popular'.

Ha apostado por enfocar el próximo curso político "con medidas decisivas" enfocadas a asegurar los servicios públicos regionales que "por desgracia" --ha continuado-- "no mejoran y no dotan a los ciudadanos de una sanidad, una educación y unos servicios sociales de máxima calidad".

Igualmente, ha abogado por bajar los impuestos en Castilla-La Mancha, por favorecer la creación de empresas y por cambiar las políticas en agricultura y ganadería, entre otras cuestiones "de calado".

En otro orden de cosas, Cañizares ha advertido de que García-Page quiere que se convoquen elecciones generales antes que las regionales para que "el bofetón" se lo lleve el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y no él.