IU acusa a PP y Ciudadanos de "usar el pleno para legitimar sus acuerdos privados"

Martes, 28 agosto 2018

presupuestos municipales

Cuenca | ELDIAdigital.es

Izquierda Unida ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de "utilizar el pleno, las instituciones públicas y democráticas, para validar sus acuerdos y conversaciones privadas, que no se han puesto sobre la mesa en ninguna comisión previa ni en ninguna reunión ante los cuatro grupos municipales que componen el Ayuntamiento", ha informado la formación en una nota de prensa.

Lo hacen, acusa la formación, una semana después de ser rechazado el proyecto de presupuesto para lo que queda de 2018, "sin haber realizado ni un solo cambio en el dictamen, sin que se haya movido un céntimo de euro, tan sólo aceptando la petición que Ciudadanos les brindó de negociar a solas asuntos que el resto del Pleno desconoce a día de hoy". Todo ello tras haber rechazado la formación naranja las enmiendas que pedían continuar negociando todo el presupuesto. "Y lo vuelven a hacer en agosto y en Feria, como ya se denunció el día 21".

A lo largo de 8 meses de este año se han ejecutado un 3'75% de las inversiones y 25% del gasto total de lo que sería el presupuesto en vigor. Datos que llevan a pensar a IU que "lo que se pretende es aprobar un presupuesto tarde y mal para dar cobertura a gastos que no se han puesto sobre la mesa hasta ahora y de los cuales no se ha informado". Desde esta formación califican esta práctica de "oscurantista y maliciosa", sobre todo tratándose del asunto más relevante de la política municipal, como es el destino del dinero público.

IU constata que "incluso se mantienen errores materiales tan graves como partidas que no corresponden antes de 2019, como la destinada al Parking de Astrana Marín, o que ya no corresponden a este presupuesto como la de la Fuensanta. Además de que innumerables datos no coinciden entre sí en los informes que contienen los presupuestos".

La coalición de izquierdas se pregunta "qué habrá obtenido Ciudadanos a cambio de este apoyo repentino, que ha variado la posición de esta fuerza política respecto a lo dicho los últimos meses". Y recuerdan que las propuestas que Ciudadanos ha "vendido" en nota de prensa ya se incluían en la propuesta que se sometió al Pleno la semana pasada. "Esas no pueden ser las partidas obtenidas por Ciudadanos", por lo que la formación de izquierdas espera que en el Pleno "sean decentes y nos lo cuenten".