El PSOE de Malagón presenta tres reclamaciones a las ordenanzas fiscales del PP

Martes, 28 agosto 2018

Ciudad Real

Las reclamaciones han ido dirigidas, por un lado a la `Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas, y otros servicios análogos´, por otro lado al `Expediente de imposición y ordenación de la tasa por utilización de las instalaciones de transporte de energía, gas, agua e hidrocarburos´, y por último a la `Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, (…) situados en terreno de uso público local´, las tres presentadas el pasado 19 de julio por el PP y aprobadas por su grupo de forma provisional.

El hecho de que la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Malagón, dirigida por el `popular´ José Albero Martín Toledano, “nos tenga acostumbrados a aplicar tributos de forma irregular, como ya ocurrió con el asunto de los cobros indebidos de IBI”, explica Calzado, es lo que ha llevado al PSOE a actuar para intentar que no vuelva a ocurrir lo mismo; sobre todo ante un asunto que el dirigente socialista se atreve a denominar como `el caso Piscinas´.

Como denuncia Ricardo Calzado, durante cinco años, la ordenanza que regula el acceso por parte de los usuarios a las piscinas al aire libre de las aldeas de Malagón, no tenía determinado el precio. Cuando el ayuntamiento a través de las quejas del PSOE se ha dado cuenta, añade el dirigente socialista, “el equipo de Fernández ha pretendido enmascarar esa pésima gestión, intentando la modificación de la ordenanza”, tanto es así, continúa explicando Calzado, “que el propio Martín Toledano presentó a través del grupo municipal del PP una enmienda a la propia propuesta de Adrián Fernández, a sabiendas de que durante cinco años las personas que han accedido a esas piscinas no deberían haber pagado nada, pues no estaba regulado en la ordenanza fiscal correspondiente”.

Por este motivo, Ricardo Calzado asegura que ahora podría haber reclamaciones de los vecinos, y más si se tiene en cuenta que los malagoneros y malagoneras han estado pagando 3,10 euros por el acceso a la piscina del núcleo principal de Malagón; un precio que como reconoce, se ha aplicado por analogía al coste de la piscina cubierta y que ha dado como resultado, que Malagón tenga el precio más caro de las piscinas al aire libre de su entorno.

Respecto a la Ordenanza por utilización de instalaciones de Transporte de energías, el PSOE de Malagón considera que no existe informe concreto para que esta ordenanza nueva entre en vigor, ni está determinado a quién se le va a cobrar, afirma Calzado, añadiendo que el municipio no puede consentir “que las empresas grandes recurran y nos veamos en la situación de que ganen los recursos al ayuntamiento, pues ya nos tiene acostumbrado el PP a perder todas las denuncias que se le hacen en materia impositiva”.

Y en cuanto a la Ordenanza para los puestos y atracciones, critica el PSOE que no cumpla con los trámites procedimentales oportunos.

Indica Ricardo Calzado que es lógico que el ayuntamiento de Malagón quiera incrementar los ingresos “pues tiene que devolver 400.000 euros por los cobros indebidos del IBI del 2014 y 2015” (1.500 reclamaciones tiene recogidas el PSOE por el asunto), pero pide a alcalde malagonero que retire las ordenanzas, pues el procedimiento utilizado para su aprobación “no está ajustado a derecho y el consistorio podría encontrarse con más recursos por parte de los contribuyentes”, indica para finalizar.