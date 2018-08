Comienza el Curso Internacional de Órgano Barroco con los profesores Bine Katrine Bryndorf y Andrés Cea

Martes, 28 agosto 2018

en la catedral desde el 29 de agosto

Cuenca | ELDIAdigital.es

Es el octavo año en que se realiza esta actividad formativa de la Academia en la que contamos con los profesores Bine Katrine Bryndorf y Andrés Cea. El curso se fundamenta en dos partes esenciales: la escuela del norte de Alemania para órgano y sus orígenes: música para manualiter de Sweelinck, Scheidt, Scheidemann, Weckmann, Tunder, Reincken y Buxtehude y la música ibérica de tecla, desde Correa de Arauxo a Cabanilles: obras de Correa de Arauxo, Rodríguez Coelho, Aguilera de Heredia, Bruna, Jiménez y Cabanilles. En la presente edición se han matriculado 14 alumnos procedentes de Japón, República Checa y España.



Conferencias. Acompañan el curso dos conferencias. La primera se tendrá el próximo miércoles 29 de agosto a las 19:00 horas a cargo de Jorge García y que lleva por título: ‘José Lidón: entre dos mundos’. Seguirá el jueves día 30 de agosto, la conferencia impartida por Andrés Cea a las 19:00 horas con el título: ‘Julián de la Orden. Órganos y otros negocios entre Barchín del Hoyo y la Costa del Sol’. Estas conferencias están abiertas al público en general de forma gratuita. Asimismo, la Catedral acogerá el viernes 31, también a las 19.00 horas, la presentación del segundo volumen dedicado a Cabanilles con estudio de Andrés Cea, ‘Tríos a dos teclados y pedal en el entorno de Cabanilles’, editado por el instituto del Órgano Ibérico.



Conciertos. El primero de ellos correrá a cargo de la profesora del curso Bine Katrine Bryndorf y se tendrá el sábado 1 de septiembre a las 21:00 horas en la basílica conquense. Obras de Scheidemann, Byrd, Muffat, Purcell, Buxtehude y Storace, compondrán el programa que Bryndorf ha titulado ‘Un saludo desde la Europa Barroca y que ha confeccionado expresamente para los órganos de la Catedral de Cuenca. Música barroca de Dinamarca, Alemania, Holanda, Inglaterra, Austria e Italia nos saludarán a través de la interpretación de Bine Bryndorf. Ya el domingo día 2 de septiembre a las 20:00 horas, se tendrá el concierto a cargo de los alumnos del curso, todos ellos excelentes músicos, que estos días van a especializarse en estos repertorios.

Bine Bryndorf es organista en el castillo Frederiksborg en Hillerød Dinamarca a cuarenta kilómetros al norte de Copenhagen. También es Profesora invitada de la Royal Academy of Music de Londres y enseña habitualmente en la Real Academia Danesa de Música en Copenhagen. of Music in London and she teaches at the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen.

Andrés Cea Galán es un organista formado primeramente en España y, más tarde, en la clase de órgano de Jean Boyer en Lille (Francia), y en la Schola Cantorum de Basilea (Suiza) con el profesor Jean-Claude Zehnder.

La Academia de Órgano ‘Julián de la Orden’ de la Catedral de Cuenca, es un evento que, en su octavo año, es posible gracias a los patrocinios de la Fundación ACS, SIEMENS-GAMESA, BRIZ JURÍDICO TRIBUTARIO, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Fundación GLOBALCAJA y colaboraciones privadas.