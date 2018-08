Elefantes llevará a cabo el concierto inaugural de las LXV Fiestas del Vino de Valdepeñas

Martes, 28 agosto 2018

Esta modificación se debe a una lesión en la rodilla que sufrió el pasado jueves el cantante y guitarrista de Sidecars, Juancho Conejo, durante un concierto en Arenas de San Pedro (Ávila), del que tuvo que ser trasladado a un hospital en ambulancia. Hasta este martes el grupo mantenía confirmada su asistencia en Valdepeñas, pero finalmente han comunicado que la lesión impedirá realizar el concierto, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En su lugar la Plaza de España recibirá el jueves al reconocido grupo Elefantes. La banda de música pop/rock originaria de Barcelona y creada en 1994 fue nominada en 2014 al Latin Grammy Awards por su trabajo 'El rinoceronte'. Cuenta con una larga trayectoria musical en el que han editado más de una decena de álbumes, entre ellos 'La primera luz del día' que es su último trabajo editado este mismo año.

Entre sus temas más destacados hay que señalar 'Más que tú a yo', 'Azul', 'Me he vuelto a equivocar', 'Piedad', 'Me gustaría poder hacerte feliz', 'Que yo no lo sabía', 'Me falta el aliento', 'Las sublimes y adorables melodías de la honestidad', 'Abre más ancho el camino', 'Escuchar al viento' o 'La felicidad', entre otras.