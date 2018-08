Joana Serrat llega al Empower Music: "Nadie duda de la calidad artística de un hombre pero nosotras debemos luchar más"

Martes, 28 agosto 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En este sentido, la cantante ha lamentado en una entrevista con Europa Press que la música "no esté aislada" de una sociedad donde el machismo es "inherente". "Sufrimos los mismos problemas que cualquier otro gremio, y en el caso de las artes a las mujeres nos cuesta más tener presencia artística. Nadie duda de la calidad artística de un hombre pero nosotras debemos luchar más, recordarlo y señalarlo", ha denunciado.

Así, la artista ha destacado que, aunque personalmente siempre ha "sentido un respeto muy grande" con todos los colaboradores y artistas con los que ha trabajado, "aún queda mucho recorrido" y ha hecho un llamamiento a que las iniciativas de visibilidad de las mujeres "vengan para quedarse". "Sería una pena que cayésemos en la moda y el postureo porque estamos defendiendo los derechos humanos de la mitad de la población", ha recalcado.

Serrat presentará en el Empower Music Fest su último álbum 'Dripping Springs' con una banda "50-50", como ella misma ha explicado, que se encuentra configurada por una guitarrista, una bajista y ella misma en el lado de las mujeres, así como un batería y un guitarra eléctrica como artistas masculinos.

'Dripping Springs' ha resultado ser para la cantante, "un punto de encuentro" con situaciones concretas de su vida, así como un canto "a la lucha" y a "conseguir lo que uno se propone". "Es un renacer, el anterior disco era un viaje muy crítico en tierra de nadie y en 'Dripping Springs' ya he desembarcado en una orilla donde me siento y me reconozco", ha matizado.

De este modo, Serrat ha comparado su trabajo como mujer "muy luchadora" y "determinada" que siempre "hace lo que quiere" con la "lucha de la sociedad contra el poder y el establishment". "Nadie quiere que las cosas cambien pero se tiene que perseguir lo contrario a través de la fuerza para vencer las adversidades y eso es una toma de conciencia que se va a ver mucho en el festival", ha asegurado.

"QUEDA CAMINO POR RECORRER"

No obstante, la cantautora ha lamentado que aún "quede mucho camino por recorrer", en materia de feminismo, y ha señalado concretamente a la forma de relacionarse de las personas. "Hay muchas ideas de lo que se espera que una mujer haga en la vida y también veo cómo los hombres son víctimas de sus propios prejuicios. Aún tenemos que romper muchas barreras o no seremos 100% libres", ha destacado.

Asimismo, la artista se ha mostrado especialmente preocupada por la "violencia contra las mujeres" que, asegura, se demuestra en las relaciones de las parejas jóvenes. "Hay muchos profesionales que apuntan a una regresión importante en la manera de relacionarnos y nos queda mucho por resolver".

Así, a juicio de Serrat, la solución a estas situaciones pasa por "normalizar" y "tener a mujeres referentes" aunque ha admitido que ésta supone "la barrera más gruesa".

"Al final todos nos fijamos en lo que queremos hacer pero siempre se nos ha contado la historia de que lo que trascienden son grandes proyectos liderados por hombres y aunque cada vez hay más mujeres, siguen siendo una anécdota. La normalidad es no fijarnos en si se trata de un hombre o de una mujer", ha concluido.