Lo que debe saber si tiene una urgencia y es usuaria/o de Asisa en Guadalajara (Paloma Gavilán)

Martes, 28 agosto 2018

| Paloma Gavilán

Se dirige al hospital Sanz Vázquez, como bien sabe. Allí no le pueden realizar ni siquiera una analítica completa. El médico de urgencias, sin saber muy bien cómo decírselo, le indica que se tiene que ir de allí. ¿Y adónde va? Usted paga una póliza como la de cualquiera, pero en su ciudad no hay ningún centro concertado donde le puedan atender. Tampoco le ponen una ambulancia, porque no es cuestión de vida o muerte, ni un taxi porque eso se lo tienen que autorizar y hasta mañana no están abiertas las oficinas… Usted tiene que saber que, además de su póliza, necesita una persona disponible, con vehículo propio, que le traslade al hospital de La Moncloa, y tenga disponibilidad de tiempo para estar allí cuatro o cinco horas. Todo esto, por supuesto, a su costa. Coche, traslado, acompañante y tiempo. Estando en urgencias lo primero que le preguntan es por qué no le hicieron las pruebas en Guadalajara y usted casi prefiere no responder.



Le hacen las pruebas y, sin ser concluyentes, le mandan a casa: “Vuelva mañana porque le tiene que ver un especialista de medicina interna en este hospital”. “Mire, deje ingresada a mi madre, que se encuentra mal, lleva 10 días con más de 38 de fiebre y así no tiene que ir y venir”. “Vaya, lo siento. Le acabo de hacer el alta.

Vuelvan mañana a las 14:40”



Se repite lo del tiempo, acompañante, coche, disponibilidad…: gratis para Asisa; y vuelves al día siguiente. Tras diez minutos de reloj en consulta y dos volantes para dos pruebas, oh! sorpresa! la médica muy sonriente informa que justo a las 15 h empiezan sus vacaciones y que no queda ningún especialista de medicina interna en todo el hospital de La Moncloa hasta septiembre. Todo esto sin cámara oculta. Real como la vida misma. Nadie le hará el seguimiento de su enfermedad ni le harán un diagnóstico.



Esto es lo que da de sí la póliza de Asisa.



Te quedas con volantes y pruebas pero sin diagnóstico ni seguimiento de tu enfermedad.

Como dato anecdótico, sonaba ya a conocido eso de no queda ningún especialista en el hospital. También en Sanz Vázquez cuando el ecógrafo se va de vacaciones, se cierra el servicio de ecografías por 15 días. Sí. Es cierto. Eso ha ocurrido hace poco. Si te hace falta una ecografía, pues de nuevo, no hay concierto en Guadalajara con ningún otro hospital y, a tu costa, te buscas la vida. Ahora bien, tu póliza es igual que la de cualquier otra persona con varios hospitales a su servicio. Pero en tu caso, solo te sirve si estás sana.



Antes, Asisa era consciente del servicio insuficiente que ofrecía en Guadalajara, y abonaba los desplazamientos. Ahora debe pensar que para qué. Que pague el usuario que para eso se pone enfermo.