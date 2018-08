Unión de Uniones espera un buen comportamiento de los precios de la uva esta vendimia

Martes, 28 agosto 2018

Agricultura

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que, del análisis de los últimos datos disponibles de la campaña precedente y de las previsiones sobre la que ahora se inicia, se debe desprender una positiva evolución de los precios de la uva. Escasas existencias y tendencia estable, tanto de las salidas nacionales como exportación, junto con una buena calidad esperada y un volumen de vendimia no alejado de las medias, habría de configurar un arranque de campaña sin sobresaltos.

Unión de Uniones señala que de la cosecha corta 2016/17 se arrastran unas cortas existencias que, a falta de un mes para cerrar la campaña, estaban en 32,4 millones de hectólitros; es decir, unos 4 millones de hectólitros menos que en la misma fecha de la campaña anterior.

Por otro lado, las salidas netas nacionales se han mantenido en unos 10,5 millones de hectolitros, en niveles algo superiores a los de la campaña precedente. Igualmente, las exportaciones, al mes de junio eran de 19,4 millones de hectólitros, sólo 0,83 millones de hectolitros menos que a junio de 2017, pero con un valor de 2.685 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,8 % de su valor.

Según Unión de Uniones, estos antecedentes suponen un buen punto de partida para la presente campaña, que entra retrasada en las principales zonas productoras en el entorno de 10-12 días pero que, en términos generales, se prevé de buena calidad si las condiciones climatológicas favorables se mantienes estables.

Estimaciones de vendimia en las CCAA productoras

Las principales áreas productoras anticipan volúmenes de vendimia que no se desvían en mucho de lo que sería la media.

En Castilla-La Mancha y Valencia, los pedriscos y heladas, que han producido daños localmente importantes, pueden moderar los rendimientos. Afortunadamente la amenaza del mildiu no llegó a confirmarse y puede avanzarse en la primera una producción del entorno de los 22 millones de hectólitros y alrededor de los 2,2 millones de hectólitros la segunda; mientras que en Extremadura se aventuran unos 3 millones, aunque existe preocupación por la merma que podrían provocar las actuales altas temperaturas.

En las regiones más carismáticas de Castilla y León como Rueda o Ribera de Duero también se ha sufrido el efecto del pedrisco, pero con impactos puntuales, lo que aproximaría la producción en la Comunidad Autónoma a los 2 millones de hectólitros.

Por su parte, en La Rioja, se ha tenido un año complicado por el exceso de lluvia en primavera y los esfuerzos de los viticultores por mantener alejado el hongo mildiu, pero aun así se esperan en la denominación unos rendimientos superiores a los normales.

Finalmente, en Cataluña la producción será superior a la del año pasado, que fue una producción por debajo de la media, sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte va destinada a la DO, se están constatando mejores precios.

En general, aún sin anunciar precios

Unión de Uniones considera que, sin explosiones productivas que puedan preverse y con un final de campaña pasada favorable, no deberían producirse sobresaltos en el precio de la uva en esta vendimia, que deberían moverse en precios razonables. No obstante, subraya la organización que, si bien las operaciones de recolección no se han generalizado, sí que se ha iniciado en las zonas y para las variedades más tempranas y que pese a ello, no hay todavía anuncios sobre cotizaciones.

En opinión de la organización el anuncio de precios no debería retrasarse y recuerda que, conforme a la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la uva entregada debe estar previamente amparada por contrato y éste debe reflejar el precio, por lo que no dudará en ponerlo en conocimiento de la AICA cuando tenga informaciones sobre incumplimientos de esta normativa.