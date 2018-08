CLM ve "un despropósito" la petición de Levante e insiste en cambiar las reglas de explotación

Martes, 28 agosto 2018

La consejera de Fomento, Agustina García, ha manifestado que es un "despropósito" la última petición de los regantes de la zona del Levante de solicitar más agua del Tajo Medio, concretamente de Talavera de la Reina o Toledo. "La sed insaciable por parte de los regantes hace que ya no se conformen con esquilmar y seguir saqueando la cabecera del Tajo, sino que ya también quieren el Tajo Medio a su paso por Talavera y Toledo", ha remarcado.

En esta línea, ha querido "recordar y recalcar que hay que cambiar las reglas de explotación, y el Gobierno regional lo ha manifestado porque hay otras alternativas para el Levante con las desaladoras". De hecho, ha dicho que ya los regantes se dieron cuenta de que hacía falta la iniciativa privada para incrementar la capacidad de desalación. "Nosotros vamos a continuar en la senda del sentido común", ha apostillado.

Al respecto, ha invitado a pasear por las riberas del río en ambas ciudades de la provincia de Toledo para "comprobar que no se cumple un caudal ecológico", además de referirse a meses anteriores en los que se han soportado problemas de espumas en Toledo o de plagas de mosquitos y balsas de algas en Talavera, ha informado la Junta en un comunicado.

Así ha respondido la consejera de Fomento a las preguntas de los periodistas durante su visita a las fiestas patronales de la localidad toledana de Mejorada, en honor al Santísimo Cristo de la Tabla, añadiendo además que "no se puede pretender que los regantes del Levante sigan mirando al mismo sitio, porque hemos comprobado a principios de este año como la cabecera del río estaba seca, en momentos de alarma, y el Levante seguía exigiendo mirando al mismo sitio".

La titular de Fomento ha insistido en que "nosotros no hemos cambiado y no vamos a cambiar nuestra posición en ningún momento", recordando que "el último recurso se ha aprobado ya con el nuevo Gobierno nacional, aunque con un Memorándum y unas leyes aprobadas por el anterior Gobierno regional de Cospedal, que dejaban muy bien atado el trasvase".

"NO QUEREMOS SER UN BASURERO NUCLEAR"



En otro orden de cosas, la consejera de Fomento también se ha referido a la próxima comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a la negativa del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), asegurando que el Ejecutivo va "a tener la misma posición y sentido común" que ha tenido desde el inicio de legislatura: "decimos alto y claro que no queremos ser un basurero nuclear".

Agustina García Élez ha sostenido que "este Gobierno regional ha utilizado todas las normas y recursos legales que ha tenido en su mano para luchar y que la ATC no estuviera en Castilla-La Mancha; por fin se han escuchado no solo la postura del Gobierno regional, sino de la sociedad en general, porque era un clamor popular el 'no' a la ATC.

Y, por supuesto, sí que se ha notado con el nuevo Gobierno nacional, no como en el caso del agua, aquí hemos encontrado un cambio y una postura clara de Pedro Sánchez de que no va a estar el cementerio nuclear en Villar de Cañas". Por eso, "de la postura que pueda manifestar la ministra en su comparecencia solo agradecer que no consienta que Castilla-La Mancha sea un basurero nuclear", ha finalizado.