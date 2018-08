RECUERDA QUE SOLO ERES UN HOMBRE (Por Francisco Page)

Miércoles, 29 agosto 2018

La realidad es poliédrica; por lo tanto, es muy probable que usted y yo la percibamos de distinta manera; eso explicaría las diferencias ideológicas e incluso religiosas. El control del individuo parte de la necesidad que tienen los líderes de unificar el pensamiento de aquellos que les pertenecen, —así son más fáciles de controlar—, para lo cual tienen la costumbre de generar un manual donde queden reflejadas las señas de identidad. Un líder lo es más cuantos más valores comunes sea capaz de inventar; eso explicaría que un personaje tan escaso como Puigdemont sea tan aclamado: ha sido capaz de desempolvar un catecismo que a modo de letanía se repite a cada instante en aquel territorio. Y digo desempolvar porque ese mantra es antiguo, viejuno, del siglo XIX, cuando tipos tan malvados como el cura de Flix salían de aquellos predios para difundir a tiros sus ideas de Dios, Patria y Rey; hoy, Dios, Patria y República, (¿ha observado que muchos de los que salen con el lazo amarillo son de misa diaria?).

La realidad se sustenta en la incertidumbre del individuo que quiere respuestas, del ser aislado que busca un sentido a su existencia, una esperanza. Los que peinamos muchas canas nos hemos curtido en decepciones, lo que visto en positivo significa que conocemos mejor la naturaleza humana. No te voy a relatar el tiempo y el espacio que he perdido apoyando a personas en la creencia de que defendían unas ideas que me eran propias, ni te enumeraré las docenas de desengaños que ahora no me entristecen, apenas si siento la nostalgia de una juventud perdida. Eso me ha hecho lo que soy, un descreído, un individuo aislado que disfruta con la soledad y con los libros: «si no siempre entendidos, siempre abiertos» que decía Quevedo. Soy un ser que cada día se esfuerza en ignorar a aquellos que solo son hombres; gentes que relucen, pero cuyo verdadero valor no llega a un ardite. Te confieso que no siempre lo consigo.