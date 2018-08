El PSOE de Bolaños considera que el municipio “no se merece un alcalde incapaz de asumir su responsabilidades"

Miércoles, 29 agosto 2018

Consideran que sería mucho más responsable, que el alcalde se hubiera limitado a comunicar al pueblo de Bolaños que el problema de turbidez del agua potable de los grifos de ambos pueblos se debe a una avería en la planta potabilizadora y que ésta es la que está provocando que los vecinos de Almagro y Bolaños “estemos bebiendo agua turbia y en algunas partes del municipio sea claramente fango”.

De igual forma, desde el PSOE se piensa que Valverde debería informar de que el proceso de turbidez va a necesitar un tiempo adecuado para que los sedimentos vuelvan a depositarse en el fondo, y mientras que esto sucede, aconsejar a los ciudadanos que se pongan en contacto con la empresa suministradora en la localidad, Agua y Gestión y soliciten la purga de la tubería como así están solicitando los vecinos de Almagro.

Sin embargo, en su lugar, Miguel Ángel Valverde, -dicen los socialistas- “prefiere culpar a los demás”, y añaden que “ya no recuerda que otros heredamos una empresa, que no solo no aportaba ninguna beneficio al pueblo, sino que le era adjudicada directamente, con el pago de las obras aparte, y no realizaba el correcto mantenimiento de la red”.

Tanto es así, que como recuerdan los socialistas bolañegos, en el primer año, además de tener que invertir en la renovación de redes, y conseguir financiación para la renovación de las mismas e incluso interconectar y añadir tres para conectar muchas otras tuberías, se tuvo que actuar en más de cien acometidas que no eran atendidas por la empresa.

Pero además, lamentan los socialistas que el alcalde de Bolaños, “no haga gala de su responsabilidad como Senador del Reino de España que es, a la hora de defender los intereses de la provincia de Ciudad Real”, poniendo como ejemplo, su defensa de Cospedal, cuando hace unos años paralizaba una gran infraestructura como era la Tubería Manchega, una sólida red que abastecería de agua de calidad a 600.000 manchegos de 59 municipios de Cuenca, Albacete y Ciudad Real, “y cuyo ramal suroccidental, en concreto, abastecería al Campo de Calatrava; aunque a él le parecía mejor que en su lugar esta zona se abasteciera de un ramal procedente del embalse de Gasset”.

Indican los socialistas que Valverde omite que es gracias a la colaboración interadministrativa por la que en 2010 el gobierno de España, en aquel momento presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, invirtió 1’4 millones de euros para mejorar la calidad del agua del pantano, o que este mismo mes de julio de 2018 se han finalizado las obras de acondicionamiento de los depósitos de Cerro Mojón que permiten la mejora de la calidad del agua suministrada a los municipios abastecidos de la Vega del Jabalón, gracias a la inversión de 171.494’87 euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dice con rotundidad el grupo municipal socialista, que “con el agua no se juega y más en una tierra donde es un bien escaso, y es trabajo de todos y todas defender que el agua potable y el agua destinada al riego de nuestro campos, que tanto bien generan en la economía de nuestra localidad”, y para finalizar piden a Valverde que no utilice este tema como un arma arrojadiza “para hacer política tan sucia como la que está saliendo por los grifos de nuestro pueblo últimamente”.