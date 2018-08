Alberto Rojo: “El Campus de Guadalajara será una realidad por el compromiso de Emiliano García-Page"

Miércoles, 29 agosto 2018

política

Guadalajara | El Dia

“El Campus de Guadalajara será una realidad gracias al compromiso de Emiliano García-Page y a pesar de las trabas de Antonio Román”, ha afirmado y ha lamentado “el tiempo perdido” en un proyecto “clave” para esta provincia a causa de Román y Cospedal.

Alberto Rojo ha explicado que el Gobierno regional ha sido la primera de las cuatro administraciones implicadas en este proyecto en aprobar la firma del convenio y lo ha hecho “en cuanto el Ayuntamiento ha dejado de poner peros” porque “el compromiso del presidente con este proyecto ha sido inquebrantable desde el inicio de la legislatura”. En este sentido, ha expresado su deseo de que el convenio se firme “en breve”, para lo cual será necesario que Ayuntamiento de Guadalajara, Universidad de Alcalá de Henares y Ministerio de Defensa den luz verde al mismo, tal y como ha hecho ya el Gobierno regional.

“El convenio para adquirir los terrenos del Campus se firmará a pesar de Román”, ha insistido Rojo, que ha recalcado que el Ejecutivo autonómico ha hecho desde el inicio de legislatura “todo lo que ha estado en su mano y más” para que el Campus sea una realidad. “Lo hemos hecho con la oposición de Román, al que ya no le queda más remedio que admitir que el impulso decisivo a este importante proyecto lo ha dado Emiliano García-Page”, ha afirmado.

Rojo ha indicado que muchas de las cuestiones que el Ayuntamiento de Guadalajara quería incluir en el borrador de convenio y por las que se ha ido retrasando su aprobación “no se reflejan finalmente en el documento porque eran de imposible cumplimiento” desde el punto de vista legislativo lo que, a juicio del delegado, demuestra que el convenio se firmará porque “Antonio Román se ha quedado ya sin excusas”.

El delegado de la Junta en Guadalajara ha lamentado que Antonio Román, “que ha demorado el proyecto todo lo que ha podido” haya hecho declaraciones acusando del retraso al Gobierno regional. “Es el colmo”, ha dicho, al tiempo que ha repasado las trabas puestas al Campus que desde el Ayuntamiento y desde el anterior Gobierno regional. Así, ha recordado que el proyecto del Campus fue paralizado por el Gobierno de Cospedal apenas un mes después de tomar posesión.

Se quiso justificar aquello diciendo que la ubicación en la que se trabajaba por aquel entonces –El polígono del Ruiseñor- no era la adecuada, pero lo cierto es que en el año 2011, cuando se paralizó el proyecto definitivamente, la ubicación actual de Las Cristinas no era una opción, ya que no fue hasta febrero de 2013 que el Ministerio de Defensa anunció que clausuraba ese centro. Así pues, “El Gobierno de Cospedal, con la complicidad de Antonio Román, paralizó el proyecto sin tener una alternativa real de ubicación, que fueron construyendo a posteriori. Bloquearon el proyecto y no hicieron nada hasta el final y sólo de cara a la galería”, ha explicado Rojo.

Tal es así que el actual Gobierno regional se encuentra al principio de la legislatura con un protocolo firmado el 30 de marzo de 2015, es decir, el último día permitido por la ley electoral porque el 24 de mayo había elecciones municipales y autonómicas, en el que declara la voluntad de que Guadalajara tenga un Campus en Las Cristinas. “No es un convenio, no hay compromiso firme, ni presupuesto, ni nada. Sólo una foto. Es volver al punto cero y, con esos mimbres, nos pusimos a trabajar desde el primer momento”, ha señalado y ha añadido que al acceder al Gobierno “no cuestionamos la ubicación, no cuestionamos las formas, no cuestionamos nada, porque entendimos que Guadalajara necesitaba ese Campus y hemos hecho lo imposible para sacarlo adelante”.

Alberto Rojo ha destacado los efectos positivos que el Campus de Guadalajara tendrá para la ciudad y para el conjunto de la provincia, “no sólo desde el punto de vista formativo, sino también de dinamización económica y social”, algo que a su juicio hace “aún más injustificable” la actitud de Antonio Román, “que una vez más ha tratado de bloquear proyectos positivos para la ciudad sólo por hacer oposición a Emiliano García-Page”.

El Gobierno regional aportará la cantidad de 2.052.053 euros para la adquisición de los terrenos del Campus una vez firmado el correspondiente convenio. Además, destinará para la construcción del Campus 50 millones de euros, cofinanciados con fondos FEDER, en cuatro anualidades: 3,7 millones este año, 14 en el año 2019, 16,5 en 2020 y 16,5 millones en 2021.

Los 3,7 millones incluidos en los presupuestos de este año se destinarán a la realización del proyecto ya encargado a la Universidad de Alcalá de Henares, a la obtención de licencias de obras y al inicio del proyecto.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

El delegado de la Junta en Guadalajara ha valorado también la aprobación en Consejo de Gobierno de otros proyectos relacionados con la provincia de Guadalajara. Así, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la contratación de la redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras del nuevo centro de salud de Cifuentes. Para este fin se destinará una cuantía de 111.558 euros y la previsión es que se licite en la primera quincena de septiembre.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde también a la inversión de 4,7 millones de euros para el arreglo de la carretera de Peralejos de las Truchas, “una reivindicación de la zona desde hace más de 30 años que será una realidad con el Gobierno de García-Page”. Esta actuación, cuya licitación será inminente, se realizará a lo largo de 18,5 kilómetros de firme.