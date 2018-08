Horche afronta las Fiestas Patronales 2018 con un programa variado

Miércoles, 29 agosto 2018

Guadalajara | El Dia

Aunque durante esta semana se están celebrando algunos actos de índole religioso, como el traslado de la Virgen de la Soledad a la iglesia el jueves 30 de agosto, o profanas, como actividades de mus y caza desarrolladas durante el pasado fin de semana, será el viernes 31 de agosto a las 19 horas con la apertura de la exposición de pintores locales, cuando se abra el programa de las Fiestas Patronales de Horche 2018. Cerca de un centenar de actividades deportivas, culturales, musicales, religiosas y taurinas completan un abanico de posibilidades que mañana, tarde y noche mantendrán sin descanso a todos los vecinos que se entreguen a la fiesta, hasta el día 12 de septiembre, fecha en que tendrá lugar la traca final. Una de las características que definen a este programa es la gran variedad de juegos, competiciones y espectáculos que se ofrecen, destinados a todas las edades y a todos los gustos. “Intentamos que los horchanos puedan participar en todo lo que se ha programado”, asegura Juan Manuel Moral, alcalde de Horche. “No es fácil dar satisfacción a todo el mundo, pero he de decir que el programa de este año ofrece una gran variedad y se adecúa a muchos gustos diferentes, para conseguirlo contamos con la ayuda de la mayoría de los colectivos y asociaciones del pueblo, no creo que haya ningún vecino que no encuentre por lo menos una actividad, de entre el casi centenar que forman el programa desde el domingo 26 de agosto, para disfrutar y sentirse partícipe de una fiesta abierta y plural, como nos gusta en Horche”.

Como en años anteriores, antes de la tradicional salida de la Ronda, en la noche del día 6 de septiembre, del pregón y del desfile de peñas del día 7 de septiembre, que marcan el comienzo de la Fiesta “oficial”, más de medio centenar de actividades completarán una semana larga e intensa en la que habrá espectáculos étnicos como Fekat Circus Etiopía, que ya estuvo el año anterior pero que en esta ocasión ofrecerá otro espectáculo diferente; Circo Ciencia el jueves 6 de septiembre y un Máster Cheff para cocinar en familia. También habrá eventos musicales como las tradicionales verbenas, un Tributo a “El Barrio” y un espectáculo de Revista para los más mayores. A eso hay que añadir, entre otras muchas ofertas, una demostración de Pelota a Mano, un concurso de Tabas y un simulacro de drones, así como teatro infantil y de adultos, guiñol, cuentacuentos, competiciones deportivas de fútbol, fútbol Sala, Pádel y talleres infantiles, juegos populares, espectáculos para niños, humor, senderismo, mus, etc… Un amplio abanico que cuenta con la participación de los clubes, de las asociaciones y de las peñas del pueblo que, junto al Ayuntamiento, se encargan de organizar cada una de las animaciones.

A partir del día de la víspera, 7 de septiembre, serán los actos religiosos, los taurinos y las verbenas quienes protagonicen el programa. Ese día se procederá a la programación de las reinas y damas de las Fiestas 2018 y el día 8 de septiembre, a las 12 horas, se oficiará la Misa Solemne, a la que seguirá un Baile de vermú amenizado por la Banda de Música de Horche. Por la tarde, a las 19,30 horas, tendrá lugar la Procesión Magna en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Soledad.

Los días 9, 10 y 11 de septiembre, los toros y la música serán los que marquen la agenda de cada día. El primer espectáculo taurino tendrá lugar el domingo día 9 a las 10,30 horas, tras el desayuno organizado por los jubilados, y será un encierro por el campo. Habrá un total de tres encierros de estas características, de los cuales el del lunes 10 de septiembre será por la tarde, a partir de las 17,30 horas, y el del martes 11 de nuevo por la mañana, a las 10,30 horas. El domino 9 de septiembre por la tarde se soltarán los toros por las calles y el martes 11, a partir de las 18 horas tendrá lugar la Semifinal del Certamen “Guadalajara busca torero”, con posterior suelta de vaquillas en el coso de Horche. Para el miércoles día 12 de septiembre, último día más relajado, habrá concentración de peñas, misa y ronda con el regreso de la imagen de la Virgen a la ermita, por la mañana, y proyección del vídeo con los encierros en la Plaza Mayor a partir de las 20,30 horas. Después, con la Traca Fin de Fiestas, se pondrá el broche de oro a esta intensa Fiesta de Horche 2018 que se extenderá durante 15 días.