PROVERBIOS V DE JUAN DE PORTOPLANO (Por Jesús Millán)

Miércoles, 29 agosto 2018

Una afronta un artículo, como el producto, algo así como las vacas, el producto de mucho rumiar, algo de todo ese movimiento, algo se materializa. Quizás algunas cuestiones o frases o ideas, han ido encajando en la rueda de la mente, en ese laberinto del ser humano, durante siglos, y ahora, con este modesto artículo, se materializa en alguna opinión, sea cierta o menos cierta. Por otro lado, no confunda el traje y el personaje y la persona. No confunda, que quizás este modesto artículo, puede llevar encerrado, si no más sabiduría que usted crea, al menos, más preguntas y datos sazonados durante lustros.

- En estos escritos combino dos moldes-géneros, uno el de las sentencias que viene desde la Mesopotamia y Egipto antiguo, pasando por el mundo hebraico, y todos los escritores de estos dos últimos milenios. Combino ese género con el de artículo periodístico, heredero en parte, de los artículos de la Summa del Aquinate, mezclado con el periodismo de estos dos últimos siglos. Al combinar estos dos géneros, estoy intentando mostrar a usted, hipotético lector o lectora, solo una finalidad, que usted, en sus quehaceres de su existencia, se detenga un poco, y piense, mejor, repiense lo que ya cree ha pensado durante años. Usted añada datos o análisis o argumentos o razones o demostraciones. Usted, complete y complemente este artículo. Y ahora, la tecnología permite, que incluso lo indique públicamente. Abajo usted, puede con respeto y moderación perfeccionar alguna de estas ideas. El círculo se ha cerrado, el lector es también escritor, el escritor es también lector o relector.

- Tome estas frases, no como un ataque a usted, que ni siquiera conozco, ni a su ideología, tome estas frases como un regalo, puede que sea erróneo, pero es un regalo, porque el escribidor de estas palabras, no recibe ni plusvalía económica, ni plusvalía social, ni plusvalía cultural. Expone ideas, que sabe que a muchos no gustará, y a otros, les parecerá bien, los primeros, potencialmente se quejarán, lo meterán en un laberinto determinado, los segundos, se callarán.

- Hay escritores y pensadores, para mi es una perplejidad y paradoja, que hablan solo del mal del mundo, y son escuchados, y otros, como yo, que no niego aspectos negativos del mundo, pero tampoco los positivos, acaso hoy usted no vive mejor que su bisabuelo o bisabuela. Y estos segundos, entre los que yo estoy, somos silenciados. O dicho de otro modo, no existimos…

- Contrariamente a otros autores, no sé la solución a mil cuestiones, no lo sé a cientos de cuestiones y temas. Pueden que los demás, sepan la respuesta a cientos de problemas, pero yo no. Porque las soluciones superan mi inteligencia y mis conocimientos. Lo más que puedo hacer, es plantear nuevas preguntas y ofrecer datos. Y usted lo complete y complemente. Soy un ignorante, cuándo era joven, pensaba que observando y pensando y estudiando y analizando con seriedad y profundaditas, acabaría sabiendo muchas respuestas. Lo he hecho, y debo confesar que he alcanzado algunas verdades, dadas por otros, pero se me han abierto muchas incógnitas. Ya sé, sé que moriré sin saber apenas nada. Espero que si existe el Buen Dios, vaya cerca de Él, y Él me enseñe muchas soluciones, espero que todas. Y así entienda todo o casi todo…

- Me pregunto si no creer en Dios, nadie se rasgue las vestiduras, es abrir la puerta a más enfermedades físicas y psicológicas y biológicas. Porque al final, si Dios es una invención humana, por una necesidad humana, ha sido creada o inventada por el ser humano, porque responde a una necesidad muy profunda. Quizás, al creer en Dios, aunque fuese una invención humana, que creo no lo es, de alguna manera surtiría o completaría alguna necesidad muy profunda. Por lo cual, cumpliría un papel esencial, que quizás desconocemos, y quizás, entre otras cosas aleja de enfermedades y patologías, al hacer la vida más “vivible”, porque la vida está llena de alegrías y de penas y de sufrimientos. Quizás el concepto de Dios, sea una invención humana, hace vivir al hombre, de tener más esperanza, de serle más fácil la vida. Y quién no tiene ese Dios, porque no cree en ese Dios, pues tiene que vivir las contradicciones de la vida, en mayor soledad, y por tanto en mayor sufrimiento, y está expuesto a más enfermedades. Pregunto. Porque si Dios no existe y es una invención humana, no solo es cultural, sino que tendrá componentes psicológicos muy profundos. Si es una invención humana, debe ser porque es una invención muy necesaria para el ser humano, porque con ella hemos vivido milenios, miles de millones de seres humanos…

- No escribo para ir en contra, ni a favor de ningún colectivo, grupo, individuo, ideología, estrato social, sino escribo para intentar que lo que observo y lo que pienso encaje más con la realidad o con lo real. Es como intentar buscar una fórmula matemática para explicar mejor un fenómeno de la realidad, pero en este caso con palabras. Que después lo encuentre o no, acierte o no, es otra cuestión. Pago un precio muy alto por no defender ninguna bandera, por no ir en contra de ninguna bandera. He pagado un alto precio de silencio y fracaso durante toda mi existencia, ahora que ya estoy, supongo en los últimos escalones de la existencia, queden tres o veinte, pero en los últimos.