Las Fiestas del Vino de Valdepeñas tendrán un 'Punto Violeta'

El 'Punto Violeta' se instalará en la Plaza de España, junto a Protección Civil, y su objetivo será "crear un espacio de seguridad y apoyo para mujeres víctimas de agresiones machistas en las Fiestas del Vino, informar y sensibilizar a la población sobre las agresiones sexuales y agresiones LGTBIQ-fóbicas en las fiestas así como crear un espacio de seguridad y apoyo del colectivo LGTBIQ víctimas de agresiones", según ha explicado la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Sanidad, Vanessa Irla.

Este servicio se prestará durante los días de mayor afluencia, concretamente el jueves 30, viernes 31, sábado 1, domingo 2, jueves 6 y viernes 7, estando atendido por miembros de la asociación Usawa, que también repartirán 5.000 pulseras con el lema 'En mi libertad está tu respeto', según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esther Medina, miembro de esta asociación, señaló que disponen de un protocolo de actuación para la atención de jóvenes que hayan sufrido cualquier tipo de abuso así como de un registro anónimo para anotar las incidencias que pudieran surgir, aunque ha deseado "que las fiestas se desarrollen sin ningún tipo de incidentes y sean libres para todas y para todos".

SERVILLETAS CON MENSAJE

Por otro lado el Consistorio repetirá este año la campaña de concienciación a través del reparto de 400.000 servilletas en más de una treintena de establecimientos hosteleros del centro de la ciudad, en las que figuran los mensajes 'Fiestas sin abusos. No a la violencia de género' y otro en referencia a la prevención del abuso del consumo de alcohol: 'La diversión no se mide en grados. Por un consumo responsable de alcohol'.

"Con el objetivo de promover actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la autonomía y un consumo moderado de alcohol que favorezca una convivencia sana y basada en el respeto, se lanza desde el Ayuntamiento una nueva campaña de prevención para la que es muy necesaria la colaboración del sector hostelero de la localidad", destacaba Irla sobre esta iniciativa, que en referencia al consumo de alcohol en menores apuntaba que con ella también se pretende "sensibilizar a la población para que no veamos como normal ese tipo de consumo".

En representación de la hostelería, Antonio López apelaba al "consumo moderado para que las fiestas sean agradables para todos" y señaló que la implicación del sector hostelero también pretende "concienciar a la población".

Por último, Irla ha recordado que el Consistorio trabaja durante todo el año promoviendo actividades de prevención y destacó que durante estas Fiestas del Vino, cuando se intensifican estas actividades, se incorporará también la campaña del Instituto de la Mujer 'Sin un sí, es no' el día 6 de septiembre a partir de las 23.00 horas en la Plazoleta Balbuena así como una Gymkana saludable organizada por Servicios Sociales el jueves 6, a partir de las 20.00 horas, en el Parque del Este. También se proyectará en pantallas el vídeo 'En mi libertad está tu respeto' presentado recientemente por el Ayuntamiento de Valdepeñas así como el video-rap 'No significa no' de Curricé.