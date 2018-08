La primera edición de BenalFest reunirá en Benalmádena a IZAL, El Kanka, Elefantes y Shinova

Miércoles, 29 agosto 2018

La primera edición de Benalfest se celebrará en Benalmádena los días 12 y 13 de octubre con un cartel integrado por destacados artistas como IZAL, El Kanka, Elefantes, Shinova, Triángulo Inverso y We Are Not DJ's. Las entradas ya están disponibles en www.benalfest.com y en las oficinas de Correos.