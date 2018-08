Cruz Roja y Carrefour lanzan una campaña de recogida de material escolar

Miércoles, 29 agosto 2018

Este año la ciudad de Albacete ha sido la elegida para presentar a nivel nacional esta campaña que parte con la donación de 121.000 euros en material escolar de Carrefour, y que el pasado año alcanzó los 600.000 euros en donaciones con las que se ayudó a 21.000 niños de todo el país.

Los responsables de presentar la campaña han sido la directora de la Fundación Solidaria Carrefour, María Cid, y la vicepresidenta de Cruz Roja Española, Manuela Cabero, que han estado acompañados, entre otros, por la directora general de Servicios para Familias e Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Teresa Patiño, y la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez.

Según ha señalado Cabero, muchas familias ven "una tragedia que llegue septiembre" y esta iniciativa ayuda a paliar en parte esa situación.

Por su parte, María Cid ha asegurado que su importancia va más allá del material escolar: "Es solo una excusa, porque sirve para descargar de preocupaciones a los niños de por qué ellos no pueden tener una mochila nueva".

Por su parte, la directora general de Servicios para Familias e Infancia ha asegurado que estas campañas son necesarias para "erradicar la pobreza infantil y ayudar a las familias vulnerables".

Y ha asegurado que "los datos aún no son buenos para las familias" como consecuencia de la crisis. En este sentido, ha señalado que un 26,6 por ciento de la población está en riesgo de pobreza, según los últimos datos publicados por el Ministerio; que el 12 por ciento de los hogares no tienen un trabajo remunerado, o que el 5 por ciento no tienen prestaciones básicas, y "el dato de la pobreza infantil en nuestro país ha subido".

Por ello, ha señalado, el Gobierno de España "ha puesto en su agenda política la pobreza infantil como uno de los objetivos principales a desarrollar, a través de la creación de la figura del Alto comisionado para la Pobreza Infantil o el incremento en 5,5 millones de euros en las ayudas de prestaciones durante este verano en colaboración de las comunidades autónomas.

MÁS AYUDAS



Por otro lado, Teresa Patiño ha adelantado que se está trabajando en "ver y estudiar si es posible subir las prestaciones por hijo a cargo", sobre todo para familias monoparentales y monomarentales.

Además, ha anunciado que se va a poner en marcha el III Plan de Infancia y Adolescencia, así como una ley contra la violencia en la infancia, con la que "mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en esta situación".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La mancha ha asegurado que esta región "fue pionera" en poner en marcha ayudas que lucharan contra la pobreza infantil, como el Plan contra la Pobreza Energética, que ha llegado a 70.000 beneficiarios con 20.000 ayudas económicas, a través precisamente de la ayuda de Cruz Roja Castilla-La Mancha.

También se ha trabajado --ha explicado-- en una Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad social, que ha permitido "reducir al 50 por ciento la pobreza en esta legislatura y colocar el riesgo de pobreza infantil por debajo de la media nacional".