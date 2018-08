Ecologistas en Acción advierte de que el "macrovertedero" de Almonacid "no es un ecoparque"

Jueves, 30 agosto 2018

En el "macrovertedero", según el estudio de impacto ambiental, llegarán mil toneladas de residuos industriales cada día, es decir, en torno a 50 camiones diarios durante más de 47 años, según ha informado Ecologistas en Acción en un comunicado.

Según figura en el estudio de impacto ambiental (EIA) y en la autorización ambiental integrada (AII), los residuos que entren en la instalación serán llevados a una planta de selección donde se separará la fracción recuperable, que la empresa titular estima en 67.500 toneladas anuales (22,5 por ciento) que irá destinada a compañías recuperadoras, puesto que en el proyecto "no figura ninguna instalación ni se menciona ningún procedimiento para realizar in situ el proceso de recuperación en la instalación de Almonacid". El resto, 232.500 toneladas al año (el 77,5 por ciento de los residuos recepcionados), "irá a rechazo, se depositará en una de las 16 celdas de vertido de la instalación".

Según Ecologistas, la instalación de Almonacid "no es un ecoparque, puesto que estos últimos son centros donde el 100 por ciento de los residuos se recoge temporalmente para su posterior recuperación y no tienen vertedero de rechazos". Mientras que en la instalación de Almonacid, "más de dos tercios de lo recepcionado se arroja a vertedero". Además, "los ecoparques son instalaciones abiertas al público para gestionar residuos domésticos, mientras que este caso solo se gestionan residuos industriales no peligrosos (RINP)".

LENGUAJE EQUÍVOCO

El portavoz de Ecologistas en Acción-Cuenca, Carlos Villeta, ha señalado que les cuesta entender por qué la empresa promotora "trata de ocultar el fin de la instalación", cuando el EIA y la AAI "es de acceso público y cualquiera puede comprobar las dimensiones y operaciones que se realizarán en este macrovertedero".

"Además, resulta llamativo que traten de confundir con el lenguaje. Un ejemplo, en el EIA, se llama planta de valorización a una instalación que solo realiza labores de selección. Otro es la denominación de esta instalación que los promotores llaman complejo medioambiental de gestión de residuos cuando básicamente es un vertedero de unas dimensiones colosales", ha añadido.

Para hacerse a la idea de las dimensiones de este "macrovertedero", Ecologistas en Acción ha indicado que el "macrovertedero" ocupará una superficie total de 53 hectáreas, dividido en 16 celdas de vertido.

La capacidad bruta total es de 21,5 millones de metros cúbicos y la neta de 18,2 millones. Cada año, ingresarán 300.000 toneladas de RINP, de las que 232.500 toneladas se depositarán en la celda activa del vertedero, han asegurado desde Ecologistas en Acción.

Según la organización, diariamente entrarán en la instalación mil toneladas de RINP, en torno a 50 camiones, durante 24 horas diarias, de lunes a domingo, durante 47 años. El vaso de la primera celda de vertido ya está construido, tiene poco más de 20.000 metros cuadrados y una capacidad de casi 600.000 metros cúbicos y 359.882 toneladas.

La instalación está ubicada a cientos de metros al Sur del perímetro de protección de Parque Arqueológico de Segóbriga, a 4.000 metros al este de la ZEPA Área Esteparia Mancha Norte y a 3.500 metros al oeste de la ZEPA ampliada de El Hito.

10 PUESTOS DE TRABAJO Y UN ENORME RIESGO

Según la organización, a pesar de estas dimensiones, en la fase de funcionamiento, la plantilla será de hasta 18 puestos de trabajo, si bien en la documentación de la empresa, "solo se detallan las funciones de 10". Sin embargo, si fallaran o se deterioraran las barreras de protección o una fuga de los materiales depositados, "podría tener efectos catastróficos, vertiendo al arroyo de Las Cañadas, que drena el área ocupada por el macrovertedero, circulando a pocas decenas de metros de su límite Sur y que es afluente directo del Gigüela".

Dicho río, pasa por localidades como Villanueva de Alcardete, La Puebla de Almoradiel, Villarta de San Juan y Arenas de San Juan. El Gigüela abastece, junto al río Záncara, los humedales del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, entre los términos municipales de Villarrubia de los Ojos y Daimiel.

En una visita de Ecologistas en Acción al entorno de las instalaciones, se ha podido constatar que se ha construido una gran pista de acceso y un gran vaso de vertido, de cerca de más de dos hectáreas que se corresponde con la primera de las 16 celdas de vertido.

Sin embargo, no están construidas las instalaciones de control de acceso y recepción, la planta de selección ni las oficinas, por lo que pueden pasar "meses antes de que la instalación empiece a recibir residuos". Ecologistas en Acción-Cuenca, ha solicitado al Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado, la documentación de todos los expedientes relativos al macrovertedero, así como la personación en los expedientes en curso.

INCENDIO CHILOECHES

El anterior viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, firmó el 9 de febrero de 2016 la AAI de este macrovertedero. Solo seis meses después de esa firma --el 26 de agosto de 2016-- se produce el incendio del vertedero de Chiloeches y González dimite al verse investigado por el procedimiento penal abierto en el que el juez le imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En caso de que finalmente González sea condenado, Ecologistas en Acción solicitará la nulidad de esta AAI. Precisamente, al cumplirse dos años del incendio, Ecologistas en Acción ha denunciado que buena parte de los residuos peligrosos siguen esparcidos y sin control por la planta de Chiloeches.